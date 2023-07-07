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        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu

        Pasaport harcına gelen yüzde 50'lik zammın ardından defter bedeliyle beraber 6 aylık pasaportun vatandaşa maliyeti 1.535 lira oldu. 3 yıldan uzun süreli pasaportların bedeli ise 5.444 liraya çıktı

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 09:35
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
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        492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Bu zamla beraber 6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükseldi. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3.295 liradan 4.943 liraya çıktı.

        Bugün yayımlanan kararda defter bedellerinin artırılmasına yönelik bir bilgi yer almadı. Defter bedelinin 501 lira olarak kalması durumunda 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5.444 liraya ulaştı.

        İşte son harç zammı sonrası oluşan pasaport bedelleri:

        Süre Eski harç (TL) Yeni harç (TL) Defter bedeli (TL) Toplam (TL)
        6 Ay 689,7 1034,55 501 1535,55
        1 Yıl 1.008,30 1512,45 501 2013,45
        2 Yıl 1.646,10 2469,15 501 2970,15
        3 Yıl 2.338,50 3507,75 501 4008,75
        3+ Yıl 3.295,50 4943,25 501 5444,25
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