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        Son dakika haberi Resmi Gazete'de yayımlandı: Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 05:39
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
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        Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı.

        Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.

        DHA'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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