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Türkan Şoray makyajı TikTok'ta viral oldu

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili, 'Turkish delight (Türk lokumu) makyajı adı altında TikTok'ta viral oldu. TikTok kullanıcıları, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı Kusura Bakma eşliğinde, makyajla kendilerini Türkan Şoray'a benzetmeye çalıştı

Giriş: 25.02.2025 - 07:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:11
Habertürk
Haberler Stil Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı! Türk lokumu makyajı TikTok'ta viral oldu

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından Türkan Şoray, yalnızca oyunculuğuyla değil, zamansız güzelliğiyle de her dönem büyülemeye devam ediyor.

İri, etkileyici gözleri ve belirgin elmacık kemikleriyle Yeşilçam’ın en ikonik güzellik figürlerinden biri olan Şoray, yıllar içinde sadece sinemaseverlere değil, aynı zamanda yeni nesil makyaj tutkunlarına da ilham kaynağı oldu.

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TIKTOK'TA 'TÜRK LOKUM'U RÜZGARI

Şoray’ın imza makyajı, TikTok’ta 'Turkish delight makeup' (Türk lokumu makyajı) adıyla viral oldu.

Sosyal medyada Türk ve yabancı içerik üreticileri, Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı Kusura Bakma eşliğinde makyajlarını paylaşarak kendilerini Türkan Şoray’a benzetmeye çalışıyor.

Peki, Türkan Şoray makyajı nasıl yapılıyor? Türkan Şoray denildiğinde akla gelen ilk detay büyüleyici bakışları. Onun etkileyici göz makyajını elde etmek için sosyal medya kullanıcıları gözlerden başlıyor...

Kusursuz Eyeliner: Gözleri büyük ve çekik gösterecek şekilde kalın ve net çizilmiş eyeliner, bu makyajın temel unsurlarından biri.

Alt Kirpik Diplerine Kalem: Gözleri daha derin ve belirgin kılmak için alt kirpik diplerine sürülen kalem hafifçe dağıtılıyor. Ayrıca göz içlerine beyaz bir kalem sürülüyor.

Hacimli Kirpikler: Bol maskara ve takma kirpiklerle bakışlara dramatik bir etki kazandırılıyor.

Doğal Dudaklar: Göz makyajı ön planda olduğu için dudaklarda genellikle nude ya da soft pembe tonları tercih ediliyor.

Yanaklar: Türkan Şoray, elmacık kemiklerini pembe tonlarındaki allıkla iyice belirginleştirmiş. TikTok kullanıcıları da Sultan'dan ilham alarak elmacık kemiklerine bolca allık sürüyor.

Son olarak TikTok kullanıcıları yanaklarına kalemle ben yaparak makyajını tamamlıyor.

TikTok'ta milyonlarca izlenen videolar, yalnızca bir makyaj trendinin ötesinde, Yeşilçam estetiğini yeni nesille buluşturuyor.

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Türkan Sultan'dan tavsiye
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