Türkan Sultan'dan tavsiye

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray; oyunculuk yeteneği ve insanlığıyla 60 yıldan fazla bir süredir gönüllerde ayrıcalıklı bir yerde bulunuyor.

REKLAM advertisement1 222 filmle başrolde en çok film çeken kadın oyuncu olarak dünya rekortmeni olan Türkan Şoray, yeni nesil genç kızlar tarafından ayna karşısında taklit ediliyor.

Pek çok genç, Türkan Şoray'ın filmlerindeki makyajını taklit ederek, çektikleri videoları yayınlıyor. Şoray, bu duruma şöyle bir açıklamada bulundu; "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları."