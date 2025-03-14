Donatella Versace, 28 yılın ardından Versace’nin kreatif direktörlüğünden ayrılıyor
1978 yılında kurulan ünlü İtalyan moda evi Versace'nin kreatif direktörlüğünü yapan Donatella Versace, 28 yılın ardından görevinden ayrılıyor... Onun yerine gelen Dario Vitale, markanın aile dışından gelen ilk tasarımcısı olacak!
İtalya’nın Milano kentinde 1978 yılında kurulan ünlü moda evi Versace’nin kreatif direktörü Donatella Versace, yaklaşık 30 yılın ardından görevinden ayrılıyor.
1997 yılından bu yana bu pozisyonda bulunan Versace, kardeşi Gianni’nin öldürülmesinin ardından markanın başına geçmişti.
69 yaşındaki tasarımcı, İtalyan markası için yüzlerce moda kampanyasına liderlik etmenin yanı sıra otel ve otomobil tasarımlarında da rol aldı.
Donatella Versace’nin yerine Miu Miu’nun eski tasarım direktörü Dario Vitale geçeceği açıklandı. Vitale, markanın aile dışından gelen ilk tasarımcısı oldu.
Versace ise markanın yeni 'marka elçisi' (brand ambassador) olarak görev alacak.
Bu değişiklik, Prada Grubu’nun Capri Holdings’ten Versace’yi satın alacağına dair spekülasyonların ortasında gerçekleşti.
Capri Holdings, 2018 yılında moda evini 2 milyar euro (1.67 milyar sterlin) karşılığında satın almıştı.
Perşembe günü yapılan açıklamada Capri Holdings, Donatella Versace’nin artık markanın hayırseverlik ve bağış projelerine odaklanacağını ve küresel savunucusu olarak görev yapmaya devam edeceğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca Vitale "güçlü bir tasarım lideri" olarak tanımlandı ve "yeteneği ile vizyonunun Versace’nin büyümesi için kritik olacağı" vurgulandı.
Şirket ayrıca, Donatella Versace’ye markaya kattıkları için teşekkür ederek, onun "şirketin küresel başarısında ayrılmaz bir rol oynadığını" ifade etti.
INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLADI
Donatella Versace de Instagram’daki 12 milyon takipçisine hitaben yaptığı açıklamada, "Kardeşim Gianni’nin mirasını devam ettirmek hayatımın en büyük onuru oldu" dedi.
Versace’nin açıklaması şu şekildeydi:
"Dario Vitale’nin aramıza katılmasından büyük heyecan duyuyorum ve Versace’yi yeni bir bakış açısıyla görmek için sabırsızlanıyorum. Üç yılı aşkın süredir birlikte çalışmaktan onur duyduğum inanılmaz tasarım ekibime ve tüm Versace çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.
Kardeşim Gianni’nin mirasını sürdürmek hayatımın en büyük onuru oldu.
O gerçek bir dâhiydi, ancak umarım onun ruhunun ve kararlılığının bir kısmına sahibimdir.
Yeni görevim olan Baş Marka Elçisi olarak, Versace’nin en tutkulu destekçisi olmaya devam edeceğim. Versace benim DNA’mda ve her zaman kalbimde."
ABİSİNİN TRAJİK ÖLÜMÜYLE BAŞA GEÇTİ
69 yaşındaki Donatella Versace, modaevini 1978’de kuran abisi Gianni Versace ile birlikte çalışmaya başlamadan önce, öğretmen olmak üzere Floransa’da eğitim aldı.
Ancak bu süreçte sık sık abisini ziyaret etmeye, ondan öğrenmeye ve modaya olan sevgisini takip etmeye başladı.
Abi Gianni 15 Temmuz 1997'de her sabah yaptığı gibi yürüyüşe çıktığı bir anda, Miami Beach, Florida'da silahla vurularak öldürüldü.
Gianni’nin trajik bir şekilde öldürülmesinin ardından, Donatella Versace markanın liderliğini üstlendi ve onun mirasını devam ettirdi.
Neredeyse otuz yıl boyunca kreatif direktörlük yaparak, Versace’yi bugünkü küresel lüks moda devlerinden biri haline getirdi.
Versace, bu süreçte yalnızca lüks giyim değil, aynı zamanda Versace’nin aksesuar ve ev dekorasyonu gibi farklı alanlara yayılmasını sağladı.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ GİYDİRDİ, İKONİK KIYAFETLER TASARLADI
Markanın ikonik Barok desenlerinden çarpıcı renk paletine kadar uzanan cesur ve baştan çıkarıcı estetiği, Donatella’nın kreatif yönetimi altında şekillendi.
İkonik isim, Madonna, Beyoncé ve Lady Gaga gibi dünyanın en büyük yıldızlarını giydirdi.
Ayrıca, 2000 yılında Jennifer Lopez’in ikonik yeşil jungle elbisesini ve 2016 yılında Michelle Obama’nın son resmi devlet yemeği için giydiği elbiseyi tasarlayan isim olarak hafızalara kazındı.
LADY GAGA'NIN ADINA ŞARKI YAZDIĞI İSİM
Versace’nin kültürel etkisi o kadar büyük ki, Lady Gaga ona ithafen Donatella isminde bir şarkı yaptı. Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story dizisinde kendisini canlandırdı. Versace, ayrıca Zoolander filminde kendisi olarak kısa bir rol aldı.
Versace, yalnızca tasarımlarıyla değil, kendisi de markanın bir simgesi... Moda ikonu markayla özdeşleşen parlak renkli desenli kıyafetleri ve platin sarısı saçlarıyla biliniyor.
CAPRI HOLDINGS BÜNYESİNDE
Donatella ve kardeşleri Santo ile Gianni tarafından 1978’de Milano’da kurulan Versace, 2018’de Michael Kors grubuna satılmış, ardından 2019’da Capri Holdings bünyesine katılmıştı.
İtalyan moda evi, 2024 yılında Capri Holdings’in 5.2 milyar euroluk gelirinin yüzde 20’sini oluşturdu.
*Görseller AP, Reuters ve Versace'nin Instagram hesabından servis edilmiştir.