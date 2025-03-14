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Donatella Versace, 28 yılın ardından Versace’nin kreatif direktörlüğünden ayrılıyor

1978 yılında kurulan ünlü İtalyan moda evi Versace'nin kreatif direktörlüğünü yapan Donatella Versace, 28 yılın ardından görevinden ayrılıyor... Onun yerine gelen Dario Vitale, markanın aile dışından gelen ilk tasarımcısı olacak!

Giriş: 14.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:36
Habertürk
Haberler Stil Donatella Versace, 30 yılın ardından Versace’nin kreatif direktörlüğünden ayrılıyor

İtalya’nın Milano kentinde 1978 yılında kurulan ünlü moda evi Versace’nin kreatif direktörü Donatella Versace, yaklaşık 30 yılın ardından görevinden ayrılıyor.

1997 yılından bu yana bu pozisyonda bulunan Versace, kardeşi Gianni’nin öldürülmesinin ardından markanın başına geçmişti.

69 yaşındaki tasarımcı, İtalyan markası için yüzlerce moda kampanyasına liderlik etmenin yanı sıra otel ve otomobil tasarımlarında da rol aldı.

Donatella Versace’nin yerine Miu Miu’nun eski tasarım direktörü Dario Vitale geçeceği açıklandı. Vitale, markanın aile dışından gelen ilk tasarımcısı oldu.

Versace ise markanın yeni 'marka elçisi' (brand ambassador) olarak görev alacak.

Bu değişiklik, Prada Grubu’nun Capri Holdings’ten Versace’yi satın alacağına dair spekülasyonların ortasında gerçekleşti.

Capri Holdings, 2018 yılında moda evini 2 milyar euro (1.67 milyar sterlin) karşılığında satın almıştı.

Perşembe günü yapılan açıklamada Capri Holdings, Donatella Versace’nin artık markanın hayırseverlik ve bağış projelerine odaklanacağını ve küresel savunucusu olarak görev yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Vitale "güçlü bir tasarım lideri" olarak tanımlandı ve "yeteneği ile vizyonunun Versace’nin büyümesi için kritik olacağı" vurgulandı.

Şirket ayrıca, Donatella Versace’ye markaya kattıkları için teşekkür ederek, onun "şirketin küresel başarısında ayrılmaz bir rol oynadığını" ifade etti.

INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLADI

Donatella Versace de Instagram’daki 12 milyon takipçisine hitaben yaptığı açıklamada, "Kardeşim Gianni’nin mirasını devam ettirmek hayatımın en büyük onuru oldu" dedi.

Versace’nin açıklaması şu şekildeydi:

"Dario Vitale’nin aramıza katılmasından büyük heyecan duyuyorum ve Versace’yi yeni bir bakış açısıyla görmek için sabırsızlanıyorum. Üç yılı aşkın süredir birlikte çalışmaktan onur duyduğum inanılmaz tasarım ekibime ve tüm Versace çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.

Kardeşim Gianni’nin mirasını sürdürmek hayatımın en büyük onuru oldu.

O gerçek bir dâhiydi, ancak umarım onun ruhunun ve kararlılığının bir kısmına sahibimdir.

Yeni görevim olan Baş Marka Elçisi olarak, Versace’nin en tutkulu destekçisi olmaya devam edeceğim. Versace benim DNA’mda ve her zaman kalbimde."

ABİSİNİN TRAJİK ÖLÜMÜYLE BAŞA GEÇTİ

69 yaşındaki Donatella Versace, modaevini 1978’de kuran abisi Gianni Versace ile birlikte çalışmaya başlamadan önce, öğretmen olmak üzere Floransa’da eğitim aldı.

Ancak bu süreçte sık sık abisini ziyaret etmeye, ondan öğrenmeye ve modaya olan sevgisini takip etmeye başladı.

Abi Gianni 15 Temmuz 1997'de her sabah yaptığı gibi yürüyüşe çıktığı bir anda, Miami Beach, Florida'da silahla vurularak öldürüldü.

Gianni Versace
Gianni Versace

Gianni’nin trajik bir şekilde öldürülmesinin ardından, Donatella Versace markanın liderliğini üstlendi ve onun mirasını devam ettirdi.

Neredeyse otuz yıl boyunca kreatif direktörlük yaparak, Versace’yi bugünkü küresel lüks moda devlerinden biri haline getirdi.

Versace, bu süreçte yalnızca lüks giyim değil, aynı zamanda Versace’nin aksesuar ve ev dekorasyonu gibi farklı alanlara yayılmasını sağladı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ GİYDİRDİ, İKONİK KIYAFETLER TASARLADI

Markanın ikonik Barok desenlerinden çarpıcı renk paletine kadar uzanan cesur ve baştan çıkarıcı estetiği, Donatella’nın kreatif yönetimi altında şekillendi.

İkonik isim, Madonna, Beyoncé ve Lady Gaga gibi dünyanın en büyük yıldızlarını giydirdi.

Ayrıca, 2000 yılında Jennifer Lopez’in ikonik yeşil jungle elbisesini ve 2016 yılında Michelle Obama’nın son resmi devlet yemeği için giydiği elbiseyi tasarlayan isim olarak hafızalara kazındı.

LADY GAGA'NIN ADINA ŞARKI YAZDIĞI İSİM

Versace’nin kültürel etkisi o kadar büyük ki, Lady Gaga ona ithafen Donatella isminde bir şarkı yaptı. Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story dizisinde kendisini canlandırdı. Versace, ayrıca Zoolander filminde kendisi olarak kısa bir rol aldı.

Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Versace, yalnızca tasarımlarıyla değil, kendisi de markanın bir simgesi... Moda ikonu markayla özdeşleşen parlak renkli desenli kıyafetleri ve platin sarısı saçlarıyla biliniyor.

CAPRI HOLDINGS BÜNYESİNDE

Donatella ve kardeşleri Santo ile Gianni tarafından 1978’de Milano’da kurulan Versace, 2018’de Michael Kors grubuna satılmış, ardından 2019’da Capri Holdings bünyesine katılmıştı.

İtalyan moda evi, 2024 yılında Capri Holdings’in 5.2 milyar euroluk gelirinin yüzde 20’sini oluşturdu.

*Görseller AP, Reuters ve Versace'nin Instagram hesabından servis edilmiştir.

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Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın sert gümrük tarifesi politikası ve zayıf enflasyon raporunun ABD büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla rekor kırdı. Ons altın 2 bin 990 dolara çıkarak gram altın ise 3 bin 530 ile zirve tazeledi
Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu
O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
İşverene bağlı çalışan işçilerin bir kısmı İş Kanunu yerine Türk Borçlar Kanununa tabi bulunuyor. Borçlar Kanununa tabi işçilerin yıllık izin, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve diğer hakları İş Kanununa tabi işçilerden farklıdır. Peki hangi işçiler Türk Borçlar Kanununa tabidir? Borçlar Kanununa tabi işçilerin hakları nelerdir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı