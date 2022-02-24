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Ukrayna-Rusya krizinde sık sık gündeme geldi! İşte NATO'nun yolu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında NATO da sık sık gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı. 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askeri ittifak olan NATO'nun yıllar içindeki süreci de grafiğe yansıdı

24.02.2022 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Ukrayna Rusya savaşında gündeme geldi! NATO ne zaman kuruldu ve üyeleri kimler? Ukrayna NATO üyesi oldu mu?
HABERTURK.COM

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıda, NATO da sık sık gündeme gelmeye başladı. Rusya ile oluşan gerilimin ardından NATO Rusya'ya uygulanan yaptırımları memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı.

Peki NATO'nun yıllar içindeki seyri nasıl devam etti? İkinci dünya savaşı sonrası "Bir santim bile doğuya ilerlemeyeceğiz" açıklamasında bulunan NATO'nun o tarihten sonra yaklaşık 800 kilometre doğuya doğru ilerlediği belirtildi.

30 ÜYESİ VAR

NATO, yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kuruldu. Uluslararası askeri bir ittifak olan NATO'ya farklı dönemlerde de 18 ülke daha katıldı.

NATO ÜYESİ ÜLKELER

NATO Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşuyor. İşte NATO üyesi ülkeler;

BİRLEȘİK DEVLETLERİ (1949), BELÇİKA (1949), BİRLEȘİK KRALLIK (1949), DANİMARKA (1949), FRANSA (1949), HOLLANDA (1949), İTALYA (1949), İZLANDA (1949), KANADA (1949), LÜKSEMBURG (1949), NORVEÇ (1949), PORTEKİZ (1949), TÜRKİYE (1952), YUNANİSTAN (1952), ALMANYA (1955), İSPANYA (1982), ÇEK CUMHURİYETİ (1999), MACARİSTAN (1999), POLONYA (1999), BULGARİSTAN (2004), ESTONYA (2004), LETONYA (2004), LİTVANYA (2004), ROMANYA (2004), SLOVAKYA (2004), SLOVENYA (2004), ARNAVUTLUK (2009), HIRVATİSTAN (2009), KARADAǦ (2017), KUZEY MAKEDONYA (2020)

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