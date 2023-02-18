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Onlarca kulübe yaptırmıştı! Eda'yı da kaybettik!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde sokak köpeklerini besleyip, onlar için birçok kulübe kulübeler yaptıran 41 yaşındaki Eda Kırkıcı, Hatay´da, depremde evinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu yaşamını yitirdi

Giriş: 18.02.2023 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Eda Kırkıcı onlarca kulübe yaptırmıştı! Onu da kaybettik! - Deprem Haberleri
Onlarca kulübe yaptırmıştı! Eda'yı da kaybettik!
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DHA

Irak ve İran sınırının kesiştiği noktadaki Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Kayalar köyünde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı (41), bir yandan da sokak köpekleri için mücadele verdi.

KÖPEKLERİ BESLEYİP BAKIMINI YAPIYORDU

DHA'da yer alan habere göre Eda öğretmen, okuldan geriye kalan zamanlarında bölgedeki sokak köpeklerini besleyip, bakımın yaptı.

TAYİNİNİ BİR YIL ERTELEDİ

Hayvan severlerin de desteğiyle onlar için kulübeler koyduğu bir alan oluşturan Kırkıcı, tayinini bir yıl erteledi.

ŞEMDİNLİ'DE 5 YIL GÖREV YAPTI

Şemdinli´de geçirdiği 5 yılın ardından Kırkıcı, geçen yıl memleketi Hatay´a tayin oldu.

DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

Eda öğretmenin yaşadığı bina, Kahramanmaraşlı depremlerde yıkıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Enkaz altında kalan Eda Kırkıcı´nın dün gece cansız bedenine ulaşıldı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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