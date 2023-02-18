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Deprem bölgesindeki yeni dolandırıcılık! Gönüllü yardımseverleri kandırdı! Sahte doktor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Deprem bölgesinde yaşanan yeni dolandırıcılık yöntemine “Sahte doktor” olayı da eklendi. 29 yaşındaki N.E., Hatay’da depremzede ve gönüllü yardımseverlere kendini doktor olarak tanıttı. N.E., depremzedelere yardım bahanesiyle, güvenini kazandığı gönüllü yardımseverleri dolandırdı. İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Cep telefonundan doktor kılığındaki görüntüleri ortaya çıktı

Giriş: 18.02.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Deprem bölgesindeki yeni dolandırıcılık! Sahte doktor gönüllü yardımseverleri kandırdı!

Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye'yi sarsan büyük felaketin ardından yaşanan hırsızlık ve yağma kapsamındaki başlatılan soruşturmalardaki son durumla ilgili açıklama yapıldı.

HIRSIZLIK VE YAĞMADAN 159 TUTUKLAMA

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre deprem bölgesindeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 159 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ YENİ DOLANDIRICILIK

Bu kapsamda İstanbul’da düzenlenen bir operasyon, deprem bölgesinde yeni bir dolandırıcılık yöntemini de ortaya çıkarttı.

"İLAÇ PARASI DİYE 3 BİN TL ALDI"

Maltepe İlçe Cumhuriyet Polis Merkezine giden yazılım mühendisi M.F.Y. (26), kendisinin, yaşanan deprem nedeniyle depremzedelere yardım etmek için Hatay’a gittiğini belirterek, “Bölgede depremzedelere ve bize kendini doktor olarak tanıtan biri vardı. İlaç parası adı altından benden 3 bin lira para ve cep telefonumu aldı. Sonra ortalardan kayboldu” diyerek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Hatay'da kendini doktor olarak tanıtan kişinin 29 yaşındaki N.E. olduğu saptandı.

KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI

Yapılan araştırma ve incelemede N.E.’nin doktor olmadığı, bölgede kendini doktor olarak tanıttığı belirlendi. Polisin ulaştığı bilgilere göre dolandırıcının deprem bölgesinde kendini doktor olarak tanıtıp, önce çevreye güven verdiği, daha sonra ise tuzağına düşürdüğü mağdurlardan aldığı parayla ortadan kaybolduğu öğrenildi.

8 BİN 650 TL VE CEP TELEFONUYLA YAKALANDI

Dolandırıcı olduğu belirlenen şüphelinin kaldığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla sahte doktor N.E. yakalandı. Yapılan araştırmada sahte doktor sıfatıyla Hatay’da 3 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Üzerinde mağdur kişilere ait 8 bin 650 TL ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.

40 ADET SUÇ DOSYASI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde soruşturması yapılan dolandırıcının, 34 tane nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 40 adet suç dosyası kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca hakkında bir adet ‘Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma” suçundan aranması çıktı.

SAHTE DOKTOR MUAYENE FOTOĞRAFLARI

Sahte doktorun incelenen cep telefonundan, depremzedelere sözde ‘doktor’ olarak müdahale ederken fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflardan birinde elinde eldivenle, bir depremzedenin ayaklarını kontrol ediyor. Bir diğer fotoğrafta ise kurulan çadır içinde depremzedelerin yanında görülüyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tahkikatın ardından adliyeye gönderilen sahte doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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