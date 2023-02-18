Yüreğimiz yandı! Bu mutluluk artık yok!

Hatay'da öğretmen olarak görev yapan Selin Yavuzatmaca (26), eşi İsmail Yavuzatmaca, kızları Kumsal (4) ve Ada (2) Yavuzatmaca depremde oturdukları binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Cenazeye Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İsmail Yavuzatmaca'nın ise Bursa'da toprağa verildiği belirtildi.

Selin Yavuzatmaca ile kızının cenazeleri, işlemlerinin ardından Samsun'un Alaçam ilçesine gönderildi. Sarılı Mahallesi´ndeki baba ocağına getirilen Selin öğretmen ve kızları, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.