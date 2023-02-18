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Yüreğimiz yandı! Bu mutluluk artık yok!

Hatay'da, depremde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Selin Yavuzatmaca ile kızları 4 yaşındaki Kumsal ve 2 yaşındaki Ada Yavuzatmaca, Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi. İsmail Yavuzatmaca'nın ise Bursa'da toprağa verildiği öğrenildi

Giriş: 18.02.2023 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Yüreğimiz yandı! Bu mutluluk artık yok! - Son dakika deprem haberleri
Yüreğimiz yandı! Bu mutluluk artık yok!
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DHA

Hatay'da öğretmen olarak görev yapan Selin Yavuzatmaca (26), eşi İsmail Yavuzatmaca, kızları Kumsal (4) ve Ada (2) Yavuzatmaca depremde oturdukları binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

4'ÜNÜN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

DHA'da yer alan habere göre ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından aile bireylerinin cenazelerine ulaşıldı.

ANNE VE KIZLARI SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Selin Yavuzatmaca ile kızının cenazeleri, işlemlerinin ardından Samsun'un Alaçam ilçesine gönderildi. Sarılı Mahallesi´ndeki baba ocağına getirilen Selin öğretmen ve kızları, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Cenazeye Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İsmail Yavuzatmaca'nın ise Bursa'da toprağa verildiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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