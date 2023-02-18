İşte deprem bölgesinde acil yıkılması gereken bina sayısı!

Türkiye'yi sarsan ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Pazarcık ile Elbistan depremlerinin ardından 11 kentte, on binlerce canımızı kaybettik.

Can kayıplarımızın yanı sıra birçok bina yıkıma uğradı ve enkaz haline geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde afet bölgelerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Deprem bölgesinde 684 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Bakan Kurum, 90 bin 609 binada bulunan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Hasar tespit çalışmalarımızı sahada 7 bin 328 uzmanımızla 11 ilimizde yapıyoruz. Bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölümü inceledik, bu 684 bin binaya tekabül ediyor. 90 bin 609 binada yer alan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Bu kapsamda 3 milyon konutun 2 milyon 700 binini de bütün iller için az hasarlı ve hasarsız olduğunun tespitini yapmış olduk. Yine Gaziantep genelinde 34 bin 961 bağımsız bölümden oluşan 14 bin 341 binanın da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık. Kalan hasarsız ve az hasarlı konutlarımız, orta hasarlı konutlarımıza ilişkin e-devlet üzerinden vatandaşlarımız detaylı her türlü bilgiye ulaşabilirler."

"TAŞINMA SÜRECİNİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Bakan Kurum, binalardan eşya alınma sürecine ilişkin olarak da vatandaşa uyarıda bulunduklarını söyleyerek, "Eşya taşımak isteyen vatandaşımıza zaten AFAD'dan biz gerekli her türlü desteği ilk günden itibaren veriyoruz. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, UMKE'mizle, tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız ve taşınma sürecini de beraber yöneteceğiz. Acılarımızı paylaşacağız, burada biz başka acılar yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

Eşya taşınma sürecinin valilikler kanalıyla yürütülmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kurum, bazı binaların eşya alınamayacak kadar ağır hasarlı olduğunu aktardı.