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        Haberler Dünya Asya Pasifik'te savaş ihtimali giderek artıyor | Dış Haberler

        Pasifik'te silahlanma yarışı ve savaş ihtimali giderek artıyor

        Dünya dikkatini Orta Doğu'ya vermişken Asya Pasifik'te ise silahlanma yarışı ve ittifaklar artıyor. Filipinler, 24 Aralık günü ABD'den orta menzilli Typhon füzelerini teslim alacağını açıkladı. Typhon füzelerinin menzilinin Çin ana karasına kadar uzanabileceği ve bunun bölgedeki bütün stratejik dengeyi değiştireceğine dair yorumlar yapıldı. Filipin Ordusunun en üst yetkilisi olan Korgeneral Roy "Typhon füzelerinin işlevselliğini gördük ve teslim almayı planlıyoruz" dedi. Filipinler geçtiğimiz hafta ise Japonya ile savunma anlaşması imzalamıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 18:48 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:15
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        Asya Pasifik'te savaş ihtimali giderek artıyor
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        Dünyanın gözü Orta Doğu'ya çevrildi ancak Asya Pasifik'te yaşanan gelişmeler de bir o kadar önemli görünüyor. Geçtiğimiz sene ABD ile Geliştirilmiş Savunma İş Birliği Anlaşması imzalayan Filipinler ayrıca 2024 yılı içerisinde ABD'den 500 milyon dolardan fazla da askeri yardım paketi aldı.

        Filipinler bütün bunlardan çok daha stratejik olan bir adım atmaya hazırlanıyor. Filipinler, ABD'li Lockheed Martin şirketi tarafından geliştirilen yeni nesil orta menzilli typhon füze sistemi için görüşmelerin sonuna geldi. 480 Kilometre menzile sahip olan füze sisteminin Çin ana karasını tehdit edebilecek durumda olduğu bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise atılan bu adımın bölgede tansiyonu yükseltecek tehlikeli ve provokatif bir hamle olduğu konusunda Filipinleri uyardı.

        Çin Dışişlerinden yapılan bir diğer açıklamada ise Typhon füze sisteminin bir savunma sistemi olmadığı nükleer başlık taşıyabilen bir saldırı silahı olduğu ifade edildi.

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        Çin Donanması ile Filipinler Donanması özellikle Sabina Sığı adı verilen bölgede sık sık karşı karşıya geliyor ve hatta zaman zaman fiziksel mücadele yaşanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında iki orduya ait gemiler Güney Çin Denizi'nde çarpışmış ve savaşın kıyısından dönülmüştü. İki taraf da birbirine uyarılarda bulunmuş ancak bu uyarılar pek de sonuç vermemişti.

        Filipinlerin yanı sıra Tayvan da silahlanmaya devam ediyor. ABD son olarak Tayvan için 38 Abrams tankı ve 500 milyon dolarlık askeri yardım paketi açıkladı. Çin Donanması ise 2 hafta önce Tayvan sahilinde 90 gemi ile çok büyük bir tatbikat düzenleyerek provokatif hamlelere karşı müdahaleye hazır olduklarını bildirdi.

        Yaşanan bu olaylarla birlikte ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçtiğimiz ay Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile görüşmek istedi ancak bu talep Çin Savunma Bakanı tarafından reddedildi.

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        JAPONYA'DAN REKOR SAVUNMA BÜTÇESİ

        Japonya geçtiğimiz günlerde 2025 yılı için ayrılan savunma bütçesini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre savunma bütçesi için 59 milyar dolar tahsis edildi. Bütçe için yapılan açıklamada "Güvenlik durumu göz önüne alınarak savunma bütçesinde artış yapmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

        Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD)

        Son olaylar 5 yıllık sürecin son halkaları olarak dikkat çekiyor ancak 2021 yılında ortak açıklama ile geliştirilen ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya arasında imzalanan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu anlaşması (QUAD) çok daha kapsamlı ve stratejik bir hamleydi. 4 ülke bu anlaşma ile Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklara karşın birlikte hareket edeceklerine dair taahhütte bulundular.

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        AUKUS Anlaşması

        Ancak Çin'e karşı yapılan anlaşmalar bunlardan ibaret değil. 2021 yılında ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın katılımıyla imzalanan AUKUS anlaşması, Batı ülkelerinin Pasifik'teki askeri varlığını artırmaya ve nükleer denizaltılar konusunda iş birliğine dair maddeler içeriyor.

        AUKUS Anlaşmasına göre, üç ülke Pasifik'te görev yapacak nükleer enerji ile çalışan denizaltıların yapımına daha çok önem verecek ve bu konuda yardımlaşacak. Filipinler ve Tayvan anlaşmayı memnuniyet verici olarak değerlendirirken Çin Dışişleri Bakanlığı atılan bu adımı bölgedeki barış hâlini tehlikeye düşüreceği konusunda uyardı.

        Bütün bu gelişmeler akıllara Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar görev almış ve özellikle PKK ile verilen mücadelede ön plana çıkan Osman Pamukoğlu'nu getirdi. Emekli olduktan sonra savaş ve strateji alanında kitaplar yazan Osman Pamukoğlu'nun en çok dikkat çeken kitaplarından biri "3. Dünya Savaşı" adını taşıyor.

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