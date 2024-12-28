Asya Pasifik'te savaş ihtimali giderek artıyor

Dünyanın gözü Orta Doğu'ya çevrildi ancak Asya Pasifik'te yaşanan gelişmeler de bir o kadar önemli görünüyor. Geçtiğimiz sene ABD ile Geliştirilmiş Savunma İş Birliği Anlaşması imzalayan Filipinler ayrıca 2024 yılı içerisinde ABD'den 500 milyon dolardan fazla da askeri yardım paketi aldı.

Filipinler bütün bunlardan çok daha stratejik olan bir adım atmaya hazırlanıyor. Filipinler, ABD'li Lockheed Martin şirketi tarafından geliştirilen yeni nesil orta menzilli typhon füze sistemi için görüşmelerin sonuna geldi. 480 Kilometre menzile sahip olan füze sisteminin Çin ana karasını tehdit edebilecek durumda olduğu bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise atılan bu adımın bölgede tansiyonu yükseltecek tehlikeli ve provokatif bir hamle olduğu konusunda Filipinleri uyardı.

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Çin Dışişlerinden yapılan bir diğer açıklamada ise Typhon füze sisteminin bir savunma sistemi olmadığı nükleer başlık taşıyabilen bir saldırı silahı olduğu ifade edildi. REKLAM Keeping Typhon in PH 🇵🇭 will bring geopolitical confrontation and risk of arms race to the region and pose a real threat to #peace and #security. #China #Philippines pic.twitter.com/p8o43Edm0J — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) December 26, 2024 Çin Donanması ile Filipinler Donanması özellikle Sabina Sığı adı verilen bölgede sık sık karşı karşıya geliyor ve hatta zaman zaman fiziksel mücadele yaşanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında iki orduya ait gemiler Güney Çin Denizi'nde çarpışmış ve savaşın kıyısından dönülmüştü. İki taraf da birbirine uyarılarda bulunmuş ancak bu uyarılar pek de sonuç vermemişti.

Filipinlerin yanı sıra Tayvan da silahlanmaya devam ediyor. ABD son olarak Tayvan için 38 Abrams tankı ve 500 milyon dolarlık askeri yardım paketi açıkladı. Çin Donanması ise 2 hafta önce Tayvan sahilinde 90 gemi ile çok büyük bir tatbikat düzenleyerek provokatif hamlelere karşı müdahaleye hazır olduklarını bildirdi. Yaşanan bu olaylarla birlikte ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçtiğimiz ay Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile görüşmek istedi ancak bu talep Çin Savunma Bakanı tarafından reddedildi.

REKLAM JAPONYA'DAN REKOR SAVUNMA BÜTÇESİ Japonya geçtiğimiz günlerde 2025 yılı için ayrılan savunma bütçesini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre savunma bütçesi için 59 milyar dolar tahsis edildi. Bütçe için yapılan açıklamada "Güvenlik durumu göz önüne alınarak savunma bütçesinde artış yapmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) Son olaylar 5 yıllık sürecin son halkaları olarak dikkat çekiyor ancak 2021 yılında ortak açıklama ile geliştirilen ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya arasında imzalanan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu anlaşması (QUAD) çok daha kapsamlı ve stratejik bir hamleydi. 4 ülke bu anlaşma ile Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklara karşın birlikte hareket edeceklerine dair taahhütte bulundular.

REKLAM AUKUS Anlaşması Ancak Çin'e karşı yapılan anlaşmalar bunlardan ibaret değil. 2021 yılında ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın katılımıyla imzalanan AUKUS anlaşması, Batı ülkelerinin Pasifik'teki askeri varlığını artırmaya ve nükleer denizaltılar konusunda iş birliğine dair maddeler içeriyor. AUKUS Anlaşmasına göre, üç ülke Pasifik'te görev yapacak nükleer enerji ile çalışan denizaltıların yapımına daha çok önem verecek ve bu konuda yardımlaşacak. Filipinler ve Tayvan anlaşmayı memnuniyet verici olarak değerlendirirken Çin Dışişleri Bakanlığı atılan bu adımı bölgedeki barış hâlini tehlikeye düşüreceği konusunda uyardı.

Bütün bu gelişmeler akıllara Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar görev almış ve özellikle PKK ile verilen mücadelede ön plana çıkan Osman Pamukoğlu'nu getirdi. Emekli olduktan sonra savaş ve strateji alanında kitaplar yazan Osman Pamukoğlu'nun en çok dikkat çeken kitaplarından biri "3. Dünya Savaşı" adını taşıyor.