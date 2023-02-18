20 yaşındaki Burak: 11 kuzenimi kaybettim! Kıyameti yaşadık!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından çok sayıda depremzede Kayseri'ye getirildi.

"04.17'DE ÇOK ŞİDDETLİ BİR SES GELMEYE BAŞLADI"

DHA'da yer alan habere göre depremzedelerin büyük bir bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleştirildi. Depreme Gaziantep'te yakalanan üniversite öğrencisi Burak Uzar (20), "Kayseri'ye tahliye araçlarıyla geldik. Gece uyumuyordum. Telefonu bıraktım. Tam uykuya dalarken 04.17'de çok şiddetli bir ses gelmeye başladı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADAN KALKTIM"

Ne olduğunu anlamadan kalktım. Karşı binaya baktığımda sarsıntının şiddetli olduğunu fark ettim. Kendimizi direkt dışarı attık. Kar ve yağmur çok şiddetliydi. Bu şartlar altında çok zor imkanlarla dışarıda kaldık.

"BİZ ORADA KIYAMETİ YAŞADIK"

Sonraki olan depremde köyümüzde ayakta olan ev kalmadı. 11 tane kuzenimi kaybettim. Çok kötüydü. Biz orada kıyameti yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.