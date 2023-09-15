Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kurultay’da yapılacak konuşmaların, alınacak kararların, hepimiz için yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.

Nail Olpak başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yurtdışından gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.

Sadece Türk diasporası dediğimiz, insanlarımızın sayısının 8 milyonu bulduğunu düşünürsek, üzerinde yükseldiğimiz zeminin değerini daha iyi anlayabiliriz. Türk devletleri teşkilatı, üye ve gözlemci devletleri de buna dahil etmeliyiz. Diğer kardeş devletler, İslam dünyası ve onların diasporasını da bundan ayrı tutamayız. Türk dünyası, yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış içindedir.

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"DİASPORADAKİ KARDEŞLERİMİZİN ÖNÜNÜ HEP BİRLİKTE AÇACAĞIZ"

Buradaki her bir kardeşimiz bir nesil uğruna, bir millet, bir medeniyet uğruna fikriyle, kabiliyetiyle savaşarak bugünlere gelmiştir.

Bağlarımızı sürekli güçlendirmek için çalışıyoruz. Böylece hem kendi vatanımızda hem de diasporadaki kardeşlerimizin önünü hep birlikte açacağız.

Hem sayısal, hem ekonomik, hem de sosyal olarak bizden daha zayıf diasporaların siyasi olarak daha güçlü olduğunu tekrar tekrar görüyoruz. Bunun için daha yakın çalışmamız gerekiyor.

Küresel düzeydeki her gelişmeyi kendi ortak hedeflerimizin dinamosu haline getireceğimizden şüphe duymuyorum.

Her görünümden kirli yapının kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır.

Asırlık acılara ve yapaylıklara son vermenin vakti gelmiştir. Hep birlikte Türk dünyası olduğumuzda bunu sağlayabiliriz endişeniz olmasın.

Hep birlikte Türk Dünyası olduğumuzda bunu sağlayabiliriz endişeniz olmasın. Türkiye olarak bu doğrultuda üzerimize düşeni yapıyoruz, yapamaya da devam edeceğiz. Birlikte hareket edersek, dünyanın girdiği yeni dönemde arzu ettiğimiz yere ulaşabiliriz. Aksi halde kendimizi payımıza zulmün, açlığın düştüğü bir yerde buluruz. Çevremizde devletsiz ve vatansız kalmanın ne anlama geldiğinin sayısız örneği var. Diasporadaki kardeşlerimiz her an dönebileceği bir devletinin olmasının güvenini yaşıyor. Şayet bu güven yoksa rüzgar ile savrulursunuz.

Yeni fırsatlara hızlı uyum yeteneğine bizzat şahit olduğumuz Türk İş Dünyasının bunu anladığına inanıyorum. Diasporamızın da yazdığı destanı gururla takip ediyoruz. Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıları adım adım geride bıraktığımız bir dönemden geçiyoruz. Yatırım, istihdam, ihracat ile büyüdüğümüz her adım tüm iş dünyamıza yeni nefes olacak. Bu kadim mücadele asla bitmeyecektir. Bize düşen görev kendi sorumluluk alanında bu mücadeleyi sonuna kadar vermektir.

Türk Devletleri Teşkilatı ile konseyimiz arasında imzalanacak olan anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.