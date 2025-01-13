Beşiktaş yabancı hocada 'kalite' arıyor!
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların yabancı teknik adam adayları arasında Roger Schmidt, Edin Terzic ve Massimiliano Allegri ismi öne çıkıyor.
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Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, kaliteli bir yabancı teknik adamı takımın başına getirmek için temaslarını sürdürüyor.
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Siyah-beyazlılarda listenin ilk sırasında Roger Schmidt yer alırken Alman hocanın sezon ortasında takım almak istememesi ve Avrupa'nin 5 büyük liginden gelecek tekliflere öncelik vermesi şimdilik en büyük handikap olarak öne çıkıyor.
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Beşiktaş'ın gündemine gelen ilk isimlerden olan Edin Terzic'in de Premier Lig hayali devam ediyor.
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Başkan Serdal Adalı'nın Juventus'tan ayrıldıktan sonra boşta olan Massimiliano Allegri için temas kurduğu öğrenildi.
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Son olarak İtalya Serie A ekibi Juventus'u çalıştıran Allegri Milan, Cagliari, Sassuolo, Lecco, Grosseto, SPAL ve Aglianase'de de görev yaptı.
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Allegri kariyeri boyunca Serie'da 6 şampiyonluk yaşarken ayrıca, İtalya Kupası'nı beş kez, İtalya Süper Kupası'nı ise üç kez kazandı.
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kaliteli bir yabancı teknik adamı takımın başına getirmek için şartları zorlayacak.