İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, dün saat 18.00 sıralarında Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İsa Aktaş’ı (45) bıçaklanmış olarak buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İsa Aktaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ BIÇAKLADI" Olay yerinde arkadaşı olduğu belirlenen ve çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan, 34 yaşındaki D.E.’nin ifadesi alındı. D.E. ifadesinde maktul İsa Aktaş ile arkadaşları Garip Y. ile birlikte boş çatı katında uyuşturucu madde aldıklarını ve Garip Y.’nin birden hiçbir şey söylemeden İsa Aktaş’a bıçakla saldırdığını anlattı. Ardından olay yerinden kaçtığını söyledi.

ZANLI BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan cinayet ekipleri, 6 suç kaydı bulunan katil zanlısı Garip Y.’yi olayda kullandığı düşünülen bıçakla birlikte Fatih’te yakaladı.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemlerin ardından Garip Y. ile D.E., adliyeye sevk edildi.