Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!

        İstanbul'da durup dururken nedensiz cinayet işlendi. Fatih'te, 29 yaşındaki arkadaşı Garip Y. tarafından bıçaklanan 45 yaşındaki İsa Aktaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Garip Y., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan araştırmada Garip Y.'nin 2 arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde aldıkları sırada birden İsa Aktaş'a nedensiz bıçakla saldırdığı ortaya çıktı

        Giriş: 13.01.2025 - 13:10 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, dün saat 18.00 sıralarında Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İsa Aktaş’ı (45) bıçaklanmış olarak buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İsa Aktaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        "HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ BIÇAKLADI"

        Olay yerinde arkadaşı olduğu belirlenen ve çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan, 34 yaşındaki D.E.’nin ifadesi alındı. D.E. ifadesinde maktul İsa Aktaş ile arkadaşları Garip Y. ile birlikte boş çatı katında uyuşturucu madde aldıklarını ve Garip Y.’nin birden hiçbir şey söylemeden İsa Aktaş’a bıçakla saldırdığını anlattı. Ardından olay yerinden kaçtığını söyledi.

        ZANLI BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

        Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan cinayet ekipleri, 6 suç kaydı bulunan katil zanlısı Garip Y.’yi olayda kullandığı düşünülen bıçakla birlikte Fatih’te yakaladı.

        İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemlerin ardından Garip Y. ile D.E., adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Habertürk Anasayfa