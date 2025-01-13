Donald Trump'ın yemin törenine 7 gün kaldı! Yüzlerce göçmen ABD'ye doğru harekete geçti
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a geri dönmesine bir hafta kaldı. Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek isteyen yüzlerce göçmen, Meksika'nın Tapachula kentinden geçerek ABD sınırına doğru harekete geçti
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ABD'ye geçme hayaliyle yola çıkan göçmenler, Meksika'nın Tapachula kentinden geçerek ABD sınırına doğru yürüyüşlerine devam ediyor.
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden önce ABD sınırını geçmeyi amaçlayan aralarında çocuklarında olduğu yüzlerce göçmen, sabahın erken saatlerinde ülkenin en büyük güney sınır kenti olan Tapachula'dan hareket etti.
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Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında güvenlik önlemleri aldı.
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Göçmen karşıtı tavırlarıyla bilinen Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başladığı gün sınır güvenliği için harekete geçmesi bekleniyor.
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Trump yönetiminin öncelikli olarak ülkeye giriş yapan, suç işlemiş veya mahkemeler tarafından ABD'de yaşaması uygunsuz bulunan yaklaşık 1 milyon göçmene yönelik tedbir alması planlanıyor.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.