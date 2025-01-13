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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yılın ilk yarısı hisse senedi toplama dönemi - İş-Yaşam Haberleri

        Yılın ilk yarısı hisse senedi toplama dönemi

        Habertürk Televizyonu'nda yayımlanan Ayılar ve Boğalar programına katılan Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, teknolojik gelişim ve dijitalleşme ile borsaya ulaşımın artmasının son 6 yılda endeksin yukarı yönlü bir eğilim göstermesinde etkili olduğunu söyledi. Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu programda Esen, bu yılın ilk yarısını hisse senedi toplama dönemi olarak tanımlayarak ikinci yarıdan itibaren borsada yukarı yönlü hareket beklediklerini kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:16
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        Borsa İstanbul'da son dönemde Donald Trump'ın başkan seçilmesinin etkili bir gelişme olduğunun altını çizen Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, Trump'ın hem jeopolitik risklere ilişkin hem Çin ve Meksika'ya yönelik ekonomiye dair açıklamaların önemli olacağını ifade etti. Esen Trump'ın özellikle Suriye konusunda Türkiye yönelik olumlu söylemlerinin sürmesinin Türkiye'de piyasalara pozitif yansıyacağını dile getirdi.

        OCAK AYI ZORLU GEÇEBİLİR

        2025'te piyasaları en fazla etkileyecek gelişmenin faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği olduğunu anlatan Esen, "Ocak ayı hem enflasyon hem de Trump'ın göreve başlaması süreci nedeniyle biraz zorlu geçebilir. Ancak ben yılın ilk yarısında hisse senedi toplama tarafında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında faizlerdeki düşüşün hızlanmasıyla birlikte borsa tarafında biraz daha yukarı yönlü hareket bekleyebiliriz" dedi.

        AÇIĞA SATIŞTAN KORKULMAMALI

        Esen, kredi derecelendirme kuruluşlarının ocak ayı içindeki Türkiye değerlendirmelerine de değinerek zamanlama olarak ocak ayında görünümün iyileştirileceği ve yılın ikinci yarısında ise not artırımı beklentisinde olduklarını söyledi. BİST50 hisselerinde açığa satış yasağının kaldırılmasını yabancı yatırımcıların olumlu karşıladığına işaret eden Esen, yatırımcıların açığa satıştan korkmaması gerektiğini vurguladı.

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        #Borsa İstanbul
        #Kredi derecelendirme kuruluşları türkiye
        #açığa satış
        #Donald Trump
        #kazanç
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