Spor yazarları Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi
Spor yazarları, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi.
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"MÜTEVAZI YILDIZ OSIMHEN"
Uğur Meleke: "Son derece fiziksel bir müsabaka izledik Başakşehir’de. Futbolcular birbirleriyle olduğu kadar, zorlu hava koşullarıyla da mücadele ettiler. Önceki hafta Göztepe’yi adeta otomatik viteste yenmişti sarı kırmızılılar. Dün de Başakşehir’i otomatik pilotta geçtiler. Başakşehir dün sahaya 6 kritik eksikle çıktı. Çağdaş Atan biraz da zorunluluktan sağ kanat bekte Deniz Türüç’e, orta sahada Ömer Faruk’a görev verdi. Osimhen olağanüstü çalışkandı. Havanın ya da sahanın zorlu koşullarına aldırmadı, her topa koştu, en ufak fırsatı kovaladı, bu mütevazı çabasının ödülünü de bir asistle aldı. Tabii ki günün kahramanlık kürsüsüne iki gollü Barış Alper çıktı. Özellikle zor koşullarda, iğne deliğinden attığı gollerle dikkat çekiyor bu sezon Barış. Galatasaray eğer bu yılı şampiyon bitirirse birçok kritik maçta imzası olacak Barış’ın gollerinin." [Hürriyet]
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"GALATASARAY OTOMATİK PİLOTA BAĞLAMIŞ"
İbrahim Yıldız: Şurası bir gerçek ki, Galatasaray her koşulda kazanmayı başarıyor. İçeride dışarı da fark etmiyor. Tam gaz gidiyorlar. Otobanda otomatik pilota bağlamışlar sanki. Kazanma alışkanlığı da oyuncuların özgüvenini arttırıyor. Elbette, oturmuş bir kadro ile oynamak birbirini iyi tanıyan oyuncuların çokluğu büyük avantaj. [Habertürk]
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"RAKİBİNİ ADETA SİNDİRDİ"
Ömer Üründül: "Galatasaray, hiç iyi oynamadığı maçta bilhassa ikinci yarıda tamamen oyundan düşmesine rağmen mükemmel Barış performansıyla çok önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Başakşehir, çok önemli 5 ilk 11 oyuncusundan mahrumdu. Genel bir G.Saray gözlemi yaparsam önemli oyuncu Yunus yorgun gözüktü, istediği hiçbir şeyi yapamadı. Kerem'in maç eksikliği ciddi biçimde göründü. Mertens iyi değildi, Osimhen yalnızları oynadı. Sahada yüksek fizik gücüyle her karşılaştığı rakibini sindiren Barış Alper, son 20 dakikada çok yorulsa da takımının 3 puanındaki bir numaralı aktördü." [Sabah]
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"KIRMIZI VE PENALTI ES GEÇİLDİ"
Ahmet Çakar: "G.Saray zorlu bir virajı daha döndü. Karşısında ligin iyi takımlarından biri vardı. Başakşehir fena oynamadı. Hakem Atilla Karaoğlan çok ama çok kötü maç yönetti. Çaldığı ve çalmadığı fauller, verdiği hatalı kartlar dışında üç tane büyük hata yaptı. İlki maçın başında Osimhen bariz gol şansı ile ilerlerken rakip tarafından durduruldu çekilerek. Kırmızı vermedi, sarı ile geçiştirdi. Ardından Başakşehirli oyuncu ceza alanı içinde topu ayakla oynanacak seviyede kafa ile çıkarmaya çalıştı, eliyle müdahale etti, bu da penaltı. Yine ilk yarıda Sanchez'e atılan bir tokat var. Üstelik oyun durmuştu ama hakem ve VAR, bunu da sarı kart ile geçiştirdi." [Sabah]
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"ONUNLA HER MAÇIN FAVORİSİDİR"
Osman Şenher: "Üst üste gelen maçlar, Sara’nın sakatlığı, takım da yorgun ama futbolcuların hırsı öyle ya da böyle kazanmayı sağlıyor. Maçın ilk 20 dakikasında son adam Opoku’nun Osimhen’i düşürmesi ve Sanchez’in yüzüne yediği dirseği hakem Atilla Karaoğlan’ın cezasız bırakması eklenince maçın zorluk seviyesi yükseldi. Ama buna rağmen Barış Alper ve Osimhen sahneye çıktı. Barış iki güzel gol attı. Osimhen mükemmel gol pası verdi. Yunus ve Mertens’in gününde olmayışlarına rağmen rakibinden daha çok gol pozisyonuna girdi Galatasaray. Galatasaray, Osimhen ile hangi maça çıkarsa çıksın o maçın favorisidir. Bunu abartmıyorum. Her mücadelede bunu görüyoruz. Dün de verdiği gol pasıyla bunu gösterdi. Sonuçta sarı-kırmızılıların her maçı heyecanlı, keyifli geçiyor. Evet rakiplere gol pozisyonu da veriyor, ama daha fazlasını atarak galip geliyor. Bu da Okan Buruk’un başarısıdır." [Milliyet]
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"FRENSİZ TAM GAZ DEVAM"
Reha Kapsal: "Hafta içi Türkiye Kupası'nda yenişemeyen iki takım, dört gün sonra lig maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda tek hedef; her zamanki 3 puan... Onlar için tek endişe takımın oyun lideri Sara sakatlığı nedeniyle yok, tabii ki Kerem tercihi bu açıdan kesinlikle doğruydu. Barış Alper yine sahada basmadık yer bırakmadı. Mücadele onda, yüksek şiddetli koşular onda, iki golle maça damgasını vuran da o... Sanırım gecenin yıldızı tartışmasız o'ydu. Galatasaray herkesin bildiği gibi içerde ve dışarda her maç aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına frensiz tam gaz devam ediyor." [Fotomaç]
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"HAKEM YORUMU"
Mustafa Çulcu: "Atilla Karaoğlan, hafta içi yönettiği Trabzon'da kupa maçında kötüydü ama bu maçta daha derli toplu kontrollü hakemlik yaptı. Maçın hemen başlarında Osimhen- Opoku mücadelesinde henüz 'Bariz Gol Şansı' kriterleri oluşmadı. Opoku'ya sarı doğru. Kemen ile Yunus mücadelesi doğal temas, Yunus sağa savruluyor Lima'ya çarpıyor, devam kararı doğru... Karara tepki veren Yunus'a çıkan sarı kart doğru. Torreira'ya kontrolsüz hareket diye sarı gösteriyorsan ki 'sadece faul' yeterliydi. Faruk daha fazlasını 26'da Yunus'a yaptı ama ona sarı vermemişti, kafalar karıştı. Mertens'in uzun ortası yere düşerken ayak hizasındaki topa kafa vurmaya çalışan Hamza, sol destek kolu yerde top kola geliyor penaltı olmaz devam kararı doğru. İlk yarının son dakikası Keny'nin topsuz alanda Sanchez'e hareketine çıkan sarı kart yeterli... 51'de Abdülkerim'in pozisyonunda Keny'ye bir eylemi olmadığı için penaltı yok devam doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğru..." [Sabah]
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