Spor yazarları Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi

"ONUNLA HER MAÇIN FAVORİSİDİR"

Osman Şenher: "Üst üste gelen maçlar, Sara’nın sakatlığı, takım da yorgun ama futbolcuların hırsı öyle ya da böyle kazanmayı sağlıyor. Maçın ilk 20 dakikasında son adam Opoku’nun Osimhen’i düşürmesi ve Sanchez’in yüzüne yediği dirseği hakem Atilla Karaoğlan’ın cezasız bırakması eklenince maçın zorluk seviyesi yükseldi. Ama buna rağmen Barış Alper ve Osimhen sahneye çıktı. Barış iki güzel gol attı. Osimhen mükemmel gol pası verdi. Yunus ve Mertens’in gününde olmayışlarına rağmen rakibinden daha çok gol pozisyonuna girdi Galatasaray. Galatasaray, Osimhen ile hangi maça çıkarsa çıksın o maçın favorisidir. Bunu abartmıyorum. Her mücadelede bunu görüyoruz. Dün de verdiği gol pasıyla bunu gösterdi. Sonuçta sarı-kırmızılıların her maçı heyecanlı, keyifli geçiyor. Evet rakiplere gol pozisyonu da veriyor, ama daha fazlasını atarak galip geliyor. Bu da Okan Buruk’un başarısıdır." [Milliyet]