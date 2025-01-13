YHT biletlerine zam: TCDD yeni tarifeyi açıkladı

Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin açıklanmasıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, Osman Gazi Köprüsü 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL zamlanmıştı.

Körü ve otoyol zamlarının ardından TCDD Taşımacılık AŞ de Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarını artırdı.

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TCDD'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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YENİ FİYATLAR NE KADAR?

Açıklanan karar sonrası Ankara-İstanbul güzergahı bilet fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye, Ankara-Konya 250 TL'den 360 TL'ye, Ankara-Eskişehir ise 280 TL'den 390 TL'ye yükseldi. Böylece Ankara-İstanbul hattında zam oranı yüzde 44.4'ü buldu. Bu oran yüzde 44.38'lik 2024 yıllık enflasyonuna denk geldi.

YÖN 2024 FİYATI 2025 FİYATI ZAM ORAN Ankara-İstanbul 540 TL 780 TL 44.4 Ankara-Konya 250 TL 360 TL 44.0 Ankara-Eskişehir 280 TL 390 TL 39.0

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 81

TCDD açıklamasında yapılan zammın enflasyon altında olduğu belirtilse de Temmuz ayında da ortalama yüzde 25 zam yapılmıştı.

Son yapılan zam ile beraber Ocak 2024'e göre ortalama fiyat artışı yüzde 81'i aştı.

'TEK RAKİBİ THY'

Yeni rakamlar ile birlikte Ankara-İstanbul yönü için YHT'den daha pahalı yalnızca THY'nin aynı rotaya bilet fiyatı oldu.

Buna göre Ankara-İstanbul arası tek yön ücreti 780 TL olurken, THY'de 1753 TL olarak görünüyor. Pegasus'ta aynı rota tek yön 574 TL olurken AJet'te ise bu rakam 748 TL olarak görülüyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.