Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa asgari ücrete güncelleme yapabiliriz

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Belediyelerin borçlarının 30 altın ton tutarında olduğu söylendi. Doğru değil. Belediyelerin bugünkü SGK borcu şuan 167 milyar lira bu da yaklaşık 55 ton altın yapıyor. Bu borçların 3'te 1'i CHP'li belediyelerin borcu deniyor. Bu da yanlış. Tüm belediyelerin borçlarının yüzde 70'i tek başında CHP'li belediyelere ait. Bunlarla ilgili tüm belge ve dökümanlar elimizde mevcut. 30 büyükşehir belediyesinin yalnızca 14'ü CHP'li ama büyükşehir borçlarının yüzde 80'e yakını yüzde 76'si CHP'li belediyelere ait.

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En borçlu 30 belediyeden 23'ü CHP belediyesi. Toplam borcun yüzde 70'i CHP belediyesi. Bu belediyeler borçlarını ödemek yerine sürekli katlıyorlar. Kamuoyunu aydınlatmamızda yarar var, belediyelerde çalışmakta olan işçi ve memur sigorta kolunda toplam SGK alacağının 4'te 1'i belediyelerin borcudur. Ayrıca SGK'nın tüm bu anlattıklarımı tek kalemde değerlendirsek bile özetle en borçlu kurum ve kuruluşlar yine CHP'li belediyelere ait oluyor. Bunu grafiklerle, istatistiklerle açıklayabiliriz. SGK olarak bizim prim tahsilatımız yüzde 90. Ancak belediyelerden prim tahsilatı oranı yüzde 44. Belediyelerden prim tahsilatına geldiğimizde sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ödemiyorlar. Belediyeler borçlarını ödeseler, 1405 belediye var, bu belediye borçlarını sürekli gündeme getirmeye de gerek kalmayacaktır.

Her defasında Özgür Özel'i yalanlamaktan rahatsızlık duyuyorum ancak Özgür Özel sürekli yalan söylemekten rahatsız olmuyor. SGK'ya en borçlu belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. BU belediye yıllarca CHP'de olan belediye. İzmir'in SGK borcu şuan 12 milyar lira ve en borçlu belediyemiz. 5 yılda borcunu 2 bin kat artıran bir belediye.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda borcunu 55 kat artırmış, borç 8,7 milyar TL.

Hiçbir özel sektörün borcu bu kadar değil. Ama biz bu borçları eninde sonunda tahsil edeceğiz.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?

CHP manipülatif bir yol izliyor burada. Biliyorsunuz altının değeri üzerinden hesaplamalar yapıyorlar. Altın küreselde sürekli değer kazanan bir emtiadır. Bu tür değerlendirmeler yapmak çok doğru değil. Altın üzerinden hesapla vatandaşımızın algısında değişiklik yapmaya çalışıyorlar.

Maaşlar ya da ücretler altın karşısında ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi değer kaybetmeye mahkumdur. Çünkü altın sürekli tüm dünya piyasalarında değer kazanan bir emtia. Burada önemli bir ayrıntıyı paylaşmak isterim. Türkiye'deki maaşları altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden bir tanesi. Vatandaşlarımızın satın alım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir felaket bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu durumda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz. Biliyorsunuz asgari ücreti ekonomik sistemimizi, yapımızı güçlendirmek amacıyla, ticaretimizi ihracatımızı artırmak 1 yıl süreyle belirledik. Geçen yıl bu uygulama inanın ihracatımızın ticaretin artmasında çok büyük bir katkısı oldu. İşverenlerimizden ihracatçılarımızdan çok büyük tebrikler aldık tutarlı davranışlardan dolayı. Çünkü işveren de geleceği görmek zorunda. Sorunuza yanıt olarak da böyle bir ihtiyaç hasıl olursa yine biz hükümet olarak çalışırız ve gerekli işlemi yaparız. Amaç vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak. Baktık geriye gidiyor, geçen yıl olduğu gibi tekrar 2023'te olduğu gibi tekrar bir destek verilebilir. Ancak ben 2025 yılını meyvelerini alacağımız, toplayacağımız bir dönem olacacağına yürekten inanıyorum. "ÜLKEMİZ İSTİHDAMDA REKOR SEVİYELERE ULAŞMIŞ DURUMDA" Uyguladığımız kararlı politikalar ve vizyoner yaklaşım sayesinde ülkemiz istihdamda rekor seviyelere ulaşmış durumda. İstihdam birçok ülkede, gelişmekte olan ülkelerde istihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. 2023 yılında istihdam ve işgücüne katılımda artış 2024 yılında da devam etti. Rakamlar çok önemli. 2024 Kasım ayı itibariyla işgücümüz son 1 yılda 925 bin kişilik bir artış göstererek 35 milyon 820 bin kişi seviyesine ulaştı. İşgücüne katılma oranı yine geçen yılın aynı döneminde oranla 1 puan artış göstererek 54,2 olarak belirlenmiştir. Burada istihdam bizim için çok önemli. 986 bin kişilik bir artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükselmiştir.