Türkiye’de iki Ar-Ge üniversitesinin paydaş olduğu tek Teknokent olma özelliği taşıyan ve Türkiye’nin en başarılı teknokentlerinden Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma töreni İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon vizyonunda önemli bir yere sahip. Yeni bina, girişimciler için daha geniş olanaklar sunacak modern bir altyapıya sahip olacağı vurgulandı.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONU

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin teknoloji üretimindeki hedeflerine dikkat çekti. Kacır, “Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile devler liginde yer almak için önemli adımlar atıyor. Entertech gibi projeler, bu vizyonun bir parçası olarak, teknoloji girişimciliğinde uluslararası başarı hikâyeleri yazmamıza yardımcı olacak,” ifadelerini kullandı.

Yeni bina, 12 bin metrekarelik kapalı alanıyla girişimcilere modern bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor. Entertech, bu yatırımla sadece fiziksel kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri yenilikçi bir ekosistem sağlayacak.

Bakan Kacır, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde elde ettiği başarıları vurguladı. Elektrikli ve bağlantılı yerli otomobil Togg’un başarısından, insansız hava araçlarıyla elde edilen dünya liderliğine kadar pek çok alanda yapılan yatırımların meyve verdiğini söyledi. Kacır, "Teknoloji girişimlerine 3,5 milyar lirası geçtiğimiz yıl olmak üzere toplam 7 milyar lira finansman sağladık. Hedefimiz 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve aralarından 100 tanesinin milyar dolar değerlemeyi aşmasıdır" ifadelerini kullanarak Türkiye’nin 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi hedefi doğrultusunda “Turcorn 100 Programı” gibi projelerle girişimcilere kapsamlı destekler sunulduğunu belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'E KART CEVABI

Entertech İstanbul Teknokent’in global vizyonu, gelecek dönem hedefleri ve yeni yerleşkenin detaylarının aktarıldığı toplantıda konuşma gerçekleştiren Bakan Kacır, teknolojik gelişmelerin yaşandığı yeni Türkiye'de ülke yönetimini futbol maçı zannedildiği vurgusunu yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kırmızı kart eylemine “5. Nesil Milli Muharip Uçak KAAN’ın bilgisayar kartını” göstererek cevap verdi. Türkiye’nin artık başka bir ligde olduğuna dikkati çeken Kacır, “Muhalefetin genel başkanı çıkmış kartondan bir kırmızı kart göstermiş. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye’nin kartı bu. Bu, Türkiye’nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu, 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan’ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar” ifadelerini kullandı. REKLAM “ÜLKE YÖNETİMİ “ VE “FUTBOL MAÇI GÖNDERMESİ” “Sadece uçaklarımızı değil, uçaklarımızın bilgisayarını da işletim sistemini de biz geliştiriyoruz.” diyen Kacır, “Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp, entegre edebilen, üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada 5 ülkeden biri. Bugünün Türkiye’sini anlamak istiyorsan, yarının Türkiye’sinin istikametini görmek istiyorsan işte kart bu. Ben kendilerine bir an evvel bu gerici zihniyetten, ülke yönetimini futbol maçı zannetmekten kurtulmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesiyle tanışmaları lazım. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini anlamaları lazım ama bunun için de vizyon lazım tabii.” ifadelerini kullandı.