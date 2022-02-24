ABD uçakları Litvanya ve Estonya'da

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından bölgeden üste üste yeni haberler geliyor.

Son olarak ABD uçaklarının Litvanya ve Estonya'da konuşlandırıldığı açıklandı. Litvanya tarafından yapılan açıklamada, "ABD'ye ait F-35 uçakları konuşlandırıldı" denildi.