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        Haberler Ekonomi Enerji Doğalgaz Son dakika: Doğalgazda ekim tarifesi belirlendi; konut dışında yüzde 20 artışa gidildi - Enerji Haberleri

        SON DAKİKA: Doğalgazda ekim tarifesi belirlendi; konut dışında yüzde 20 artışa gidildi

        Ekim ayı itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında değişikliğe gidilmezken, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 00:26 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:30
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        Doğalgazda konut hariç yüzde 20 artışa gidildi
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        BOTAŞ'ın internet sitesinde ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

        Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

        Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

        AA'nın haberine göre, elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

        Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

        Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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        #Son dakika haberler
        #doğalgaz
        #ekim ayı doğalgaz tarifesi
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