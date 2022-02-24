Borsalar Rus işgalinden nasıl etkilendi?

Küresel piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası sert satışlar yaşanırken en büyük darbeyi Rus Borsası aldı.

Rusya Borsası MOEX'te iki kez işlemler durdurulurken günlük düşüş yüzde 40 ile tarihi seviyeye ulaştı. Rus Borsası'nda işlem gören hisse senetleri toplamda 180 milyar dolar değer kaybetti. Yıl başından bu yana düşüş yüzde 60'ı aştı.

RTS endeksinde en fazla değer kaybeden hisse yüzde 58 ile Rosneft olurken Sberbank'ın hisseleri yüzde 57 düşüşle 89.6 rubleden, Gazprom hisseleri ise yüzde 54 değer kaybıyla 127 rubleden işlem görüyor. Lukoil ve Yandex de sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 43 kayıp yaşadı.

Rusya'nın dolar cinsi tahvillerindeki risk primi hızlar atarken, ülkenin 5 yıllık CDS puanı da yüzde 41 artarak 610'u aştı.

AVRUPA'DA EN SERT DÜŞÜŞ ALMANYA'DA

Rusya'nın işgali sonrası Avrupa'nın ana borsalarında yüzde 2.5 ila 4 arasında satışlar görülürken güvenli liman olarak görülen tahvil, altın, İsviçre Frangı ve Japon Yeni'nde ralli yaşanıyor.

Borsa cephesinde ülke sanayisinin Rus gazına ve enerji kaynaklarına bağımlı olması nedeniyle en sert satışlar Almanya'dan geldi. DAX yüzde 3.5 üzerinde düşüş sergiledi ve 35 milyar euro civarında kayıp yaşandı. Fransa'da CAC yüzde 4 geriledi.

İngiltere'nin emtia yoğun FTSE-100 endeksinde petroldeki artış nedeniyle düşüşler yüzde 2.3 ile görece sınırlı kaldı. Stoxx 600 endeksi bankalar öncülüğünde yüzde 2.7 geride ve 440 seviyesine inerek mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken Ocak ayındaki rekor seviyesinden yüzde 10 aşağıda. Bankalardaki satış ise yüzde 4'ün üzerinde.

İşgalin başladığı sırada ilk tepkilerin Asya piyasaları da günü kayıpla kapadı. Hong Kong HSI son 5 ayın en sert günlük düşüşünü yaşayarak yüzde 3.2 kayıpla seansı tamamladı. Japon Nikkei yüzde 1.6, Şangay Kompozit yüzde 1.7 geriledi.

ABD'de ise henüz kapalı olan piyasalarda vadeliler beş gündür peş peşe düşüyor. Dow Jones vadelileri 660 puan kayıpla yüzde 2 geride. S&P 500 ve Nasdaq vadelileri de sırasıyla yüzde 2 ve 2.5 kayıp yaşadı.

BIST 100 endeksinde de bugün satıcılı seyir hakim. İki kez devre kesicinin çalıştığı Borsa İstanbul yüzde 7'nin üzerinde kayıpla 1900 puanın altında

Analistler Başkan Biden'ın açıklayacağı ek yaptırımların izleneceğini belirtiyor.