Dolar yükselişe geçti

Dolar/TL paritesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında dolar endeksi 96.5 puana çıkarken gelişen ülke para birimleri risk iştahının kapanmasıyla düşüşe geçti. Tahvil ve emtialara yönelik alımlar başta altın olmak üzere hızlandı.

TL'deki düşüş ise erken işlemlerde sınırlı seviyede kalırken kur 13.85 üzerinde seyrediyor.

Piyasalarda Rusya - Ukrayna haberleri ve jeopolitik riskler izlenecek.