ABD Başkanı Biden yaptırımları açıkladı

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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray Durum Odasında ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelmiş, "Çok ağır, yıkıcı yaptırımlar açıklayacağız" demişti.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"175 bin asker Ukrayna sınırına yığıldı. Putin her türlü iyi niyetli çabayı reddetti. Uluslararası hukukun ihlal edildiğini gördük.

'Ukrayna kimyasal silahlar kullanacakmış, soykırıma hazırlanıyormuş' gibi iddialar gördük. Burada iki yeni bağımsız cumhuriyet egemen Ukrayna topraklarda Rusya tarafından tanındı.

"PUTİN SONUÇLARINA KATLANACAK"

Putin bir savaş ilan etti. Ukrayna'daki tarihi kentlere füzeler düşmeye başladı. Tankların ilerlediğini gördük. Biz şeffaf şekilde Rusya'nın planlarını paylaştık. Putin saldırgan kişidir burada. Savaşı tercih etmiştir. Şimdi kendisi ve ülkesi sonuçlarına katlanacak.

Rus ekonomisine hem şimdi hem zaman içinde yaptırımların etki edeceğini düşünüyoruz. Uzun süre etkisi olacak şekilde yaptırımları tasarladık. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Aylardır bir koalisyon ortaya koyuyoruz.

Dünyanın yüzde 50'sini temsil eden bir gruptan bahsediyoruz. AB'ye üye devletler, BAE, Japonya. Rusya'nın dolar üzerinden euro, pound ve yen üzerinden ticaret yapma yeteneğini kısıtlayacağız. Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız.

"ABD'DEKİ RUS BANKA VARLIKLARI DONDURULDU"

21. yüzyılda yüksek teknoloji ve ekonominin bir parçası olmasını engellemek için çalışacağız. Ruble tarihinin en düşük seviyesini gördü, Rusya borsası çakıldı. Bu çerçevede Rus bankalarına yaptırımda bulunuyoruz.

Amerika'daki Rus bankalarının varlıkları dondurulacaktır. Rusya'nın, ikinci büyük bankası dahil, 250 milyar dolar varlığı bulunmakta. Rus elitlerinin, oligarkların listesine, aile üyelerinin listesine yenilerini ekledik. Yaptırımlara onlar da tabi olacak. Bunlar Putin'den nemalanan kesimler. Yaptırımlar önümüzdeki günlerde devam edecek.

"GÜÇLÜ DAYANIŞMA GÖSTERECEĞİZ"

Salı günü Rusya'nın fon bulma imkanını kısıtlamıştık. 1.4 trilyon dolar varlığı olan şirketlerinden bahsediyoruz. Rusya'daki finans ve teknoloji sektörünü sıkıştıracağız ve önümüzdeki yıllarda kapasitesinin azaldığını göreceğiz. Rusya'nın yüksek teknoloji ihracatını yarı yarıya kesme kararını verdik.

Özellikle uzay faaliyetlerine yaptırımlar getirilecek. Putin'in uzun vadeli hedeflerine darbe indirmiş olacağız. NATO'daki müttefiklerimizle birlikte daha güçlü çalışacağız. Yarın NATO Zirvesi olacak. Güçlü dayanışmayı göstereceğiz. NATO ittifakının tüm unsurlarını ortaya koyacağız. 650 milyon dolarlık savunma yardımı Ukrayna'ya verilmişti. Bizim birlik ve güçlerimiz Ukrayna içerisinde Rusya'ya saldırıda bulunmayacaktır ama Ukrayna'daki müttefiklerimizi, doğudaki müttefiklerimizi korumak ve savunmak için oradalar.

"AVRUPA'NIN DOĞU ÜLKELERİNİ KORUYACAĞIZ"

Bugün Rusya saldırısını gerçekleştirdi. Avrupa'nın doğu ülkelerini korumak için elimizden geleni yapacağımızı söyleyebiliriz. Amerikan Hava Kuvvetleri ile birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Genelkurmay Başkanımızla konuştum. İhtiyaç olursa ek birliklerin konuşlandırılması söz konusu olacak.

Elimizdeki tüm araçları kullanacağımızı söylemek istiyorum. Amerikan halkını ve işletmelerini benzin fiyatlarına karşı korumak için. Amerikan halkının ve şirketlerinin bundan zarar görmesini istemiyorum. Sıkı şekilde enerji tedariğini takip ediyoruz. Temel petrol üretici ve tüketici ülkelerle irtibat halindeyiz. Tüm dünyadaki ülkelerle aktif şekilde işbirliği içinde çalışıyoruz.

"BİZ ÖZGÜRLÜĞÜN YANINDAYIZ"

ABD bu konuda çalışmalarını yürütmektedir. Amerikan halkının hali hazırda acı çektiğini biliyorum. Ama benzin fiyatları nezdinde sıkıntıların azaltılması için elimden geleni yapacağım. Mutlaka bir yanıt gerekiyordu. Biz özgürlüğün yanındayız ABD olarak. Geçtiğimiz hafta söylediklerimi yenilemek istiyorum. Rusya eğer şirketlerimize siber saldırıda bulunursa yanıt vermeye hazırız.

"PUTİN İMPARATORLUK KURMAK İSTİYOR"

Dün gece sayın Zelenskiy'le görüştüm. Kendisine teminat verdim. ABD'nin Ukrayna halkına destek vereceğini söyledim. Oradaki insani acıların dindirilmesi için yardım edeceğiz. Tarih göstermiştir ki, maalesef bu tarz işgallerde çok ciddi sivil itaatsizlik de olur. Durumlar çıkmaza girer. Önümüzdeki hafta ve aylarda Ukrayna halkının yanında olacağız. Artık onlar 30 yıldır bağımsız. Artık ülkelerini kimse ellerinden alamaz. Putin küresel barışı ayakta tutan ülkelere karşı saldırı gerçekleştirmiştir. Putin ve Kremlin'deki müttefiklerinin gerçek yüzünü herkes gördü. Her zaman saldırı isteği vardı. Putin'in imparatorluk kurma isteği var.

"BİZ KARARLI OLURSAK RUSYA'NIN HAREKATI UZUN SÜRMEZ"

Çatışma şu anda artmış durumda. İhtiyaç duyulan birlikler Doğu Avrupa'ya gönderilecektir. Putin'le konuşmaya yönelik hiçbir planım bulunmamakta. Bizim bankalar üzerinde öngördüğümüz yaptırımların SWIFT'ten çok daha ciddi sonuçları olacak.

Putin'in ne yaptığına dair bir fikrim yok, tehdidinin ne olduğunu da bilmiyorum. Bizim yaptırımların bazı şeyleri önlemesini görebilmek zaman alacak. Rus halkı Putin'in yaptıklarının sonuçlarının nelere sebep olacağını görecek. Geri adım atacak mı? Bizler ciddi sonuçları olması için çalışacağız.

Hiç şüphe yok ki ciddi bir nükleer güç bir başka ülkeyi işgal ediyorsa tüm dünyanın cevap vermesi çok normal. Tüm dünyadaki piyasalar buna yanıt verebilirler. Bunun uzun süreceği fikri olası değil. Biz kararlı olduğumuz sürece, yaptırımları uyguladığımız sürece uzun sürmeyecektir.

"SOVYETLER BİRLİĞİ'Nİ YENİDEN OLUŞTURMAK İSTİYOR"

Ben Putin'i bir rakip olarak gördüğümü söylemiştim ve kesinlikle onu hafife almadım. Konuşmasını duydunuz. Neredeyse 1 saat konuştu Ukrayna'ya niye girdiğiyle ilgili. Amacı başka, orada eski Sovyetler Birliği'ni yeniden oluşturmak istiyor. Buradaki niyeti dünyanın geri kalan bölgelerin bulunduğu tersine bir noktada bulunmakta.

Rus tankları, mermileri, füzeleri Ukrayna'da. Yaptırımlar yıkıcı olacak. Yaptırımların uygulanması akabinde etkisini göreceğiz. Yaptırımların etkisini gördükten sonra ne yapacak? Buna bakacağız. Şu anda güçsüz durumda o yüzden zor bir karar vermek durumunda.

Bizim yaptırımlarımız bu SWIFT uluslararası sisteminin de ötesine geçecek. Dünyanın üçte ikisi bize katılmakta. Çok ciddi yaptırımlardan bahsediyoruz. 1 ay içinde tekrar bakalım neye yaramış yaptırımlar görelim.

Rusya Amerika ilişkilerinde tam bir kesinti var. Dünyanın büyük çoğunluğu şu anda Putin'in yaptığına karşı çıkmakta. Rusya için soğuk ve zor bir gün olacak. Savunmasına çok kişinin gelmeyeceğini düşünüyorum. Çin konusunda yorum yapmaya hazır değilim şu anda.

Eğer NATO ülkelerine girerse tabii ki biz de müdahil oluruz. Onu şu an durdurmazsak devam edecek."

BELARUS'A DA YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hareketine 'destek olması ve kolaylaştırması' nedeniyle savunma bakanı da dahil olmak üzere 24 Belaruslu kişi ve kuruluşa karşı yaptırım uyguladığını duyurdu.