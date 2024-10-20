Beşiktaş 3 puan peşinde! İşte Bronckhorst'un Konyaspor 11'i
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. İşte Beşiktaş-Konyaspor maçı hakkında tüm bilinmesi gerekenler ve siyah-beyazlıların muhtemel 11'i...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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Ligde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 3. sırada girdi.
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Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile Süper Lig'in namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.
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Konyaspor ise bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Trendyol Süper Lig'in kalan bölümünde yaptığı 8 müsabakanın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünden mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, 11 puanla 8. basamakta yer aldı.
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BEŞİKTAŞ'TA 2 SAKAT
Siyah-beyazlı takımda Konyaspor mücadelesi öncesi 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica sahada olamayacak. Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista da takımdaki yerini alamayacak.
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DERBİ ÖNCESİ MUSRATI CEZA SINIRINDA!
Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
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BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK!
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında elde etti. Siyah-beyazlılarla Süper Lig'de oynadığı müsabakalardan 5'ini tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.
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MERT GÜNOK
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SVENSSON
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- 10
EMİRHAN TOPÇU
- 11
UDUOKHAI
- 12
MASUAKU
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- 13
GEDSON
- 14
MUSRATI
- 15
JOAO MARIO (MUCI)
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- 16
RAFA SILVA
- 17
SEMİH KILIÇSOY
- 18
IMMOBILE
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