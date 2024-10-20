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        Haberler Gündem Hava Durumu Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre ülkemizin kuzeyindeki illerde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda yine Karadeniz'deki kentlerde şiddetli rüzgarın da etkili olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 09:18 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:18
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        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin de yağmur ile sağanak yağışlı olacağı tahmin edildi.

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin de karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 17°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 15°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 25°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Yağmurlu 16°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 19°

        Gaziantep

        Güneşli 19°

        Ağrı

        Güneşli

        Ayrıca rüzgârın da yine, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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