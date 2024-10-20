Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde: Söndürme çalışmalarına 'Deli Mehmet' engeli

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisinde 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat da dün gece boyunca süren söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen uçak ve helikopterlerle müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekiplerin çalışması sürerken, sahil güvenlik unsurları ise aldığı güvenlik tedbirleri ile hava araçlarının daha güvenli alanlardan su almasını sağlıyor.

"DELİ MEMET" FAKTÖRÜ

Öte yandan bölgede halk ve balıkçılar arasında "Deli Mehmet" diye tabir edilen rüzgar da yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

"Deli Mehmet" rüzgarı, rüzgarın aniden yönünü ve şiddetini artırması nedeniyle yöre halkı ve balıkçılar tarafından takılan bir isim. Yöre halkının ve balıkçıların anlattıklarına göre, 1970'li yıllarda bölgede yaşayan Mehmet isimli bir balıkçı rüzgarlı bir günde eşiyle tartışır ve denize açılır ama bir daha da geri dönemez. Teknesi günler sonra sahilde bulunsa da Mehmet'in cesedine ulaşılamaz. O günden beri bölgede esen bu rüzgara halk arasında "Deli Mehmet rüzgarı" deniliyor.