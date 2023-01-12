Sindirim sisteminin düzenleyerek bağırsakları çalıştıran potasyum kaynağı Brüksel lahanası tarifine bayılacaksınız!

Brüksel lahanası doğru koşullarda yapıldığında oldukça lezzetli bir yemektir. Brüksel lahanası yemeği hem görünüm hem de tat olarak tarif listelerinizin bir numarası olacak. Faydaları saymakla bitmeyen Brüksel lahanasının bu tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

- Brüksel lahanası mideye, akciğere, karaciğere iyi gelir.

- İçerdiği vitaminler ile kalp hastalıklarına iyi gelir.

- Potasyum içeriği ile yüksek tansiyona iyi gelir.