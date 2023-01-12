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Sindirim sisteminin düzenleyerek bağırsakları çalıştıran potasyum kaynağı Brüksel lahanası tarifine bayılacaksınız! Brüksel lahanası yemeği nasıl yapılır?

Sindirim sisteminin düzenleyerek bağırsakları çalıştıran potasyum kaynağı Brüksel lahanası tarifine bayılacaksınız!

Ülkemizde tüketimi çok fazla tercih edilmese de oldukça faydalı besinlerin arasında bulunan Brüksel lahanası görünümüyle de sofralarınızın bir numarası olmaya aday. Sıradan tariflerden sıkılanlar ve sağlıklı beslenmek isteyenler için muhteşem Brüksel lahanasının yemeğine bayılacaksınız. İşte hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle yiyenleri mest eden Brüksel lahanası tarifi…

Giriş: 12.01.2023 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Brüksel lahanası doğru koşullarda yapıldığında oldukça lezzetli bir yemektir. Brüksel lahanası yemeği hem görünüm hem de tat olarak tarif listelerinizin bir numarası olacak. Faydaları saymakla bitmeyen Brüksel lahanasının bu tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

    - Brüksel lahanası mideye, akciğere, karaciğere iyi gelir.

    - İçerdiği vitaminler ile kalp hastalıklarına iyi gelir.

    - Potasyum içeriği ile yüksek tansiyona iyi gelir.

  • BRÜKSEL LAHANASI TARİFİ

    Malzemeler

    600 gram brüksel lahanası

    4 yemek kaşığı zeytinyağı

    2 adet orta boy kuru soğan

    2 adet orta boy domates

    2 adet orta boy kırmızı biber

    1 adet orta boy havuç

    1 diş sarımsak

    1,5 su bardağı sıcak su

    3 yemek kaşığı pirinç

    1/2 tatlı kaşığı toz şeker

    1 çay kaşığı tuz

    1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

  • Brüksel lahanası nasıl yapılır?

    Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz Brüksel lahanalarının sert kök kısımlarını temizleyin.

    Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsağı ince halkalar halinde dilimleyin. Kabuğunu soyduğunuz havucu kuru soğanlarla uyumlu olacak şekilde kesin.

    Ortadan ikiye kesip uç kısımlarını temizlediğiniz domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız kırmızı biberleri yarım ay şeklinde doğrayın.

    Zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırın. Havuç küplerini ekleyip hafif bir renk alana kadar orta ateşte kavurun. Kuru soğanları ekleyip kavurma işlemini sürdürün.

    Sırasıyla; kırmızı biber parçaları, rendelenmiş domates ve sarımsak dilimlerini ekleyip kavurma işlemini kısık ateşte sürdürün.

    Ayıklanmış Brüksel lahanaları, toz şeker ve tuzu ilave edin. Lahanaların üzerine gelecek kadar yaklaşık 1,5 su bardağı sıcak suyu tencereye aktarın.

    Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz pirinci ekledikten sonra kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte lahanalar yumuşayana kadar pişirme işlemini sürdürün.

    Pişirme işlemi sonrasında taze sıkılmış limon suyu ekleyip dikkatli bir şekilde karıştırdıktan sonra ocaktan aldığınız zeytinyağlı Brüksel lahanasını ılık ya da soğuk olarak servis edin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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