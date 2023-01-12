Sindirim sisteminin düzenleyerek bağırsakları çalıştıran potasyum kaynağı Brüksel lahanası tarifine bayılacaksınız!

Brüksel lahanası nasıl yapılır?
Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz Brüksel lahanalarının sert kök kısımlarını temizleyin.
Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsağı ince halkalar halinde dilimleyin. Kabuğunu soyduğunuz havucu kuru soğanlarla uyumlu olacak şekilde kesin.
Ortadan ikiye kesip uç kısımlarını temizlediğiniz domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız kırmızı biberleri yarım ay şeklinde doğrayın.
Zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırın. Havuç küplerini ekleyip hafif bir renk alana kadar orta ateşte kavurun. Kuru soğanları ekleyip kavurma işlemini sürdürün.
Sırasıyla; kırmızı biber parçaları, rendelenmiş domates ve sarımsak dilimlerini ekleyip kavurma işlemini kısık ateşte sürdürün.
Ayıklanmış Brüksel lahanaları, toz şeker ve tuzu ilave edin. Lahanaların üzerine gelecek kadar yaklaşık 1,5 su bardağı sıcak suyu tencereye aktarın.
Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz pirinci ekledikten sonra kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte lahanalar yumuşayana kadar pişirme işlemini sürdürün.
Pişirme işlemi sonrasında taze sıkılmış limon suyu ekleyip dikkatli bir şekilde karıştırdıktan sonra ocaktan aldığınız zeytinyağlı Brüksel lahanasını ılık ya da soğuk olarak servis edin.