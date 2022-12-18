Püf noktasıyla ustalarına taş çıkartın! Yöresel lezzet Hatay usulü künefe tarifi

EN PRATİK HATAY USULÜ KÜNEFE NASIL YAPILIR?
Önce künefe şerbeti hazırlanır.
Şerbet için su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. (Şerbetin dibe yapışmaması için ara ara karıştırılır.)
Şurup kaynamaya başlayınca şekerin kesilmemesi için 1 çay kaşığı limon suyu ilave edip 10-15 dakika daha pişirmeye devam edin ve şurup soğumaya bırakılır.
Künefe için tereyağını kısık ateşte eritin. Eritilmiş tereyağını bekletin.
Tereyağı donduktan sonra altında tereyağı suyu var. Bu suyu kullanmayın.
Hafifçe donmuş tereyağına 1 çay kaşığı pekmezi ekleyin ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.
Künefe tavası yoksa bu pekmezli ve yağ karışımı ile alüminyum veya teflon tava tabanı yağlanır.
Kadayıf tel tel ayrılır. Daha sonra bıçakla 1 cm kalınlığında kesilerek iki parçaya bölünür.
Ayırdığımız kadayıftan bir parça yağlanmış tepsinin dibine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.
Kadayıfın üzerine sürülen rendelenmiş peynir.
Diğer kadayıfın üzeri peynirde boşluk kalmayacak şekilde kapatılır.