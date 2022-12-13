Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Çıtır çıtır lezzetiyle 10 dakikada pişen çikolatalı katmer tarifi!

ÇİKOLATALI KATMER NASIL YAPILIR?

- Sürülebilir çikolatayı bir tencerenin içinde sıcak suya koyup akışkan hale gelmesi için yumuşatın.

- 1 adet yufkayı tezgaha açın. Kenarlarının yuvarlak kısımlarını kesip kare hale getirin.

- 1 tatlı kaşığı tereyağını geniş bir tavada eritin.

- Yufkanın için fırça ile erimiş tereyağından her tarafına gelecek şekilde sürün.

- 1-2 çorba kaşığı kadar toz şekeri yufkanın içine serpin.

- Kesilmiş yufka kenarların dan iki parçayı yufkanın ortasına destek olması koyun ve onun da üzerine tereyağı ve şeker koyun.

- Yumuşamış sürülebilir çikolatadan 3 çorba kaşığı kadar yufkanın kenarlarına çok gelmeyecek şekilde gezdirin.

- Üzerine 2 avuç fındığı doğrayıp üzerine serpin.

- Kalan yufka parçalarını en yoğun kısım olan ortaya koyun.

- Yufkayı ortada buluşacak şekilde zarf gibi içe doğru yukarıdan ve aşağıdan katlayın.

- Ardından sağ ve sol kenarları da aynı şekilde katlayın ve yağlamış olduğunuz tavada pişirmeye başlayın.

- Her iki tarafı da pişip açık kahverengi renk alana kadar pişirin. Tavadan almadan önce üzerine biraz daha tereyağı sürebilirsiniz. Hem daha parlak olur hem de daha kolay renk alır.

- Piştikten sonra üzerine ister şeker ve fındık, ister çikolata ister pudra şekeri serpip katmer katmer keyfini çıkarabilirsiniz.