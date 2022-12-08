Çikolata tutkunları için 15 dakikada lezzet şöleni: Tatlı krizini bitirecek çilekli brownie tarifi

NASIL YAPILIR?
Yumurta ve şekeri el çırpıcısı ile güzelce çırpın.
İçine tuz ve vanilya ilave ederek çırpmaya devam edin.
Unu eleyerek ilave edin ve karıştırarak homojen hale getirin.
Tereyağı ve çikolatayı uygun bir kaseye alarak benmari usulü eritin. Çikolata ve tereyağı azar azar karışıma ilave edin. Homojen, akışkan kıvamlı bir harç elde edin.
Yağlı kağıt koydunuz dikdörtgen ya da kare borcama alın. Üzerine ikiye kestiğiniz çilekleri koyun.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından alıp oda sıcaklığında en az 1 saat dinlendirin. Sonrasında dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun!