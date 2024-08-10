Paris Olimpiyatları'nın ikinci haftasından en renkli haberler
Olimpiyatla dolu geçen bir haftayı geride bıraktık. Altın madalyasıyla gece gezmesine çıkan Novak Djokovic, kız arkadaşına olimpiyat şehrinde evlenme teklif eden Justin Best, Yusuf Dikeç duruşunun ilham verdiği Tom Hardy en renkli haberlere konu oldu. Serena Williams'ın restoran tartışması, eski olimpiyat şampiyonu Caitlyn Jenner'ın Paris Olimpiyatları'nın yerden yere vuruşu da radarımıza girdi
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Paris Olimpiyatları ikinci haftasında heyecanlı müsabakalar kadar renkli haberleriyle de adından söz ettirdi. Şampiyon tenisçi Novak Djokovic, altın madalyasıyla çocuklar gibi şendi. Bu şenlikli halini tenis kortundan Paris gecelerine taşıdı. Eğlenmek için dışarı çıktığında boynunda altın madalyasını taşıyordu. Böylesine bir gösteriş yapmayı hak etti doğrusu.
Kariyerinde Wimbledon, Fransız açık, ABD açık, Avustralya açık ve olimpiyat altın madalyasını kazanarak Golden Slam'i tamamlayan beşinci tenis oyuncusu olarak spor tarihine geçen Novak Djokovic, set vermeden olimpiyat tekler altın madalyasını kazanan en yaşlı tenis oyuncusu olarak da olimpiyat tarihine adını yazdırdı.
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OLİMPİYAT ŞEHRİNDE EVLENME TEKLİFİ
Bir başka altın madalyalı sporcu Justin Best, hayatının en unutulmaz anını Paris'te herkesin gözünün önünde yaşadı. ABD kürek takımının oyuncusu, kız arkadaşı Lainey Duncan'a kameraların ve arkadaşlarının önünde evlenme teklif etti. Evlenme teklifi organizasyonu için, çiftin ailesi ve arkadaşları da çiftin birlikte olduğu gün sayısını temsilen 2 bin 738 sarı gülü taşıyarak onların etrafına dizildi.
"Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek ve birlikte bir aile kurmak istiyorum. Lainey, benimle evlenir misin?" diye soran Best'e, kız arkadaşı "Evet" yanıtını verince coşkunun dozu yükseldi ve 2024 Paris Olimpiyatları'nın güzel anıları arasına bu tatlı an da girdi.
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DÜNYA YILDIZI DA YUSUF DİKEÇ DURUŞUNDAN ETKİLENDİ
Venom, Mad Max ve Batman yıldızı olarak dünyaca ünlü bir isim haline gelen Tom Hardy de olimpiyat sporcumuz Yusuf Dikeç'ten etkilenenler arasına girdi.
10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, bir eli cebinde, rahat duruşunu ortaya koyan meşhur fotoğrafını Tom Hardy de sosyal medyasından paylaştı. "Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ederim. Şu ana kadar izlenecek inanılmaz anlar oldu. Gerçek efsaneler" sözleriyle övgü yağdırdı. Eh, bir kez daha gururlandık tabii!
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RESTORAN TARTIŞMASI
Olimpiyatın tartışmalı haberi Serena Williams'tan... Şampiyon tenisçi, açılışından bu yana olimpiyat oyunlarını yerinde takip eden isimlerden. Onu, gündeme taşıyansa, Paris'te çocuklarıyla birlikte gittiği beş yıldızlı otelin restoranına alınmadığını sosyal medyadan açıklaması oldu.
Serena Williams, "Daha güzel yerlerdeki boş restoranların terasında yemek yememe izin verilmediği olmuştu ama asla çocuklarımla değildim. Her şeyin bir ilki vardır" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını duyurunca, restorandan hemen bir özür açıklaması geldi. Mekân dolu olduğu için Williams'ı alamadıklarını söyledi.
Bunun ardından bir restoran çalışanı yaşanan durumu gazetecilere anlatırken, aslında Serena Williams'ı içeri almayan çalışanın ünlü sporcuyu tanımadığını, kasıtlı bir durum olmadığını söyledi. Tanısaydı ne yapacaktı sorusunu düşünmeden edemiyoruz doğrusu...
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"OLİMPİYATLARDAN HİÇ BU KADAR TİKSİNMEMİŞTİM"
Olimpiyat haftasında Paris'ten değil ama ABD'den ilginç bir çıkış geldi. Kardashian-Jenner ailesinin cinsiyet değiştiren babası olarak tanınsa da aslen olimpiyat şampiyonu eski bir sporcu olan Caitlyn Jenner, cinsiyet değiştirmeden önceki adıyla Bruce Jenner olarak 1976'da kazandığı altın madalyasını açık artırmaya çıkardı.
Kylie Jenner ile Kendall Jenner'ın öz babası; Kim, Khloe ve Kourtney Kardashian'ın üvey babası olan Caitlyn Jenner, yaklaşık 50 yıl önce Montreal Olimpiyatları'nda dekatlon yarışlarında kazandığı altın madalyasını dijital para üzerinden satıyor. Jenner, gerçek madalyasını değil, onun dijital versiyonunu satışa çıkardı aslında. Dijital geliştirme ekibi, onun dünya rekoru kırdığı performansına verilen madalya ödülünün NFT'sini yarattı.
Jenner'ın açık artırmasının zamanlaması tesadüf değil. 2024 Paris Oyunları'nın şu ana kadarki gidişatından rahatsız olduğunu ve uluslararası rekabetin eskiden neyi temsil ettiğini herkese hatırlatmak istediğini söyleyen Jenner, Paris Olimpiyatları'nın açılış törenine yapılan eleştiriler ve Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında yapılan cinsiyet tartışmalarına işaret ederek, "Olimpiyatlardan hiç bu yıl olduğu kadar tiksinmemiştim" dedi.
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MAKYAJSIZ OLUNCA HAYATI DEĞİŞTİ
Olimpiyatlarla dolu haftanın bonus haberi Pamela Anderson'dan...
'Playboy'un seksi yıldızı, 'Sahil Güvenlik'in kırmızı mayolu ikonu Pamela Anderson, bir yıldır hayatına makyajsız devam ediyor. Evde otururken makyajsız oluşundan bahsetmiyoruz tabii... Verdiği pozlarda, katıldığı etkinliklerde hep ağır makyajı ve dağınık saçlarıyla hatırladığımız oyuncu, kameralar önündeki makyajlı halini terk edince hayatında nelerin değiştiğini anlattı.
“Maskeyi çıkardığım anda tüm dünyanın kapısı açıldı. Bu, kendime dair her zaman sahip olduğum imajdan vazgeçmemin başlangıcıydı" dedi Anderson ve ekledi: İnsanlar artık beni yolda durdurup "Biliyor musun seni daha önce hiç sevmezdim ama artık seviyorum" diyorlar.
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