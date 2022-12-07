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Sağlıklı besleneyim derken sağlığınızdan olmayın! Diyetisyenlerin bile 'Asla yemem' dediği besinleri hayatınızdan çıkarın

Sağlıklı ve zinde bir yaşam için ne yediğimiz oldukça önemli. Özellikle son zamanlarda besinler konusunda bilinçlenmeye başlasak da endüstriyel gıdanın yaygınlığı nedeniyle ne yazık ki istenilen sağlıklı yaşama ulaşmak epey zor oluyor. Özellikle zayıflamak ve kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu diyet ürünleri de sanıldığı kadar masum değil. Fazla yağlardan kurtulmak için kullanılan besinlerin bile sağlığı riske attığını biliyor muydunuz? İşte diyetisyenlerin bile ‘Asla yemem’ dediği besinler...

Giriş: 07.12.2022 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Gerek sağlıklı yaşam için gerek bağışıklığımızı güçlü tutmak için gerekse de fazla kilolarımızdan kurtulup zinde bir vücut için sağlıklı beslenmek ve gıdaların doğru tüketimine özen göstermek hayati önem taşıyor. Hastalıkların en önemli nedeni stres ve kötü besleneme alışkanlıklarıdır. Hal böyle olunca sağlıklı bir hayat için neyi ne kadar tükettiğiniz de kaliteli yaşamın en önemli kilit noktası oluyor. Fazla kilolardan kurtulmak için başvurulan diyet ürünleri ve sağlıklı diye tüketilen gıdalar zehir saçıyor olabilir. Cosmopolitan dergisi, İngiltere'nin tanınmış diyetisyenlerine 'Asla yemem' dedikleri yiyecekleri sormuş. Ünlü diyetisyenlerin verdiği cevaplar ise oldukça şaşırtıcı! İşte diyetisyenlerin 'Asla yemem' dediği besinler

  • 'DİYET', 'AZ YAĞLI' YA DA 'ŞEKERSİZ' ETİKETİNE SAHİP ÜRÜNLER

    Sağlıklı bir beslenme için az yağlı ve şekersiz beslenmenin önemi yadsınamaz. Hemen hemen her sağlıkçıdan duyduğumuz bu öneriler bazı durumlarda başımıza bela olabilir. Az yağlı ve şekersiz diye önümüze çıkan her yiyeceği tüketmemiz sanılanın aksine ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Özellikle paketlenmiş ve 'diyet', 'az yağlı' ya da 'şekersiz' etiketine sahip ürünlerden uzak durulması gerekiyor. Yiyeceği tatsız getirdikleri için çok sayıda üründe tatlandırıcı ve kimyasal ürünün olabileceğini belirten beslenme uzmanları, az yağlı ve şekersiz ürün tercihine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

    Cosmopolitan dergisinde her türlü 'diyet' yiyecekten uzak durduğunu söyleyen Vita Coco beslenme uzmanı Amanda Hamilton şöyle diyor:

    "Diyet yiyeceklerin yakınından bile geçmez. Bu yiyecekler işlenmiştir. Yağları azaltılmıştır, yapay tatlandırıcılar eklenmiştir. Az yağlı yiyeceklerin tamamı bağırsak sağlığına zararlı yapay tatlandırıcılarla doludur ve uzun vadede daha çok şeker yeme isteği yaratabilir. Ben doğallıktan yanayım."

  • HAZIR YEŞİL DETOKS SULARI

    Ödem atmak, sağlıklı beslenmek ve uzun süre tokluk hissi yaşamak dediğimizde belki de aklımıza ilk gelen besin yeşil detoks sularıdır. Sağlıklı olduğu konusunda hemfikiriz ancak burada önemli olan nerden temin edildiği ve içerisinde ne barındırdığıdır. İçeriğinin ne olduğundan emin olmadığımız detoks sularının doktor kontrolü dışında tüketiliyor olması, daha büyük sorunların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle özellikle düzenli ilaç kullananlar başta olmak üzere herkesin, içinde fazla şeker barındırabilen bu detoks sularından uzak durması oldukça önemli.

  • DONDURULMUŞ HAZIR YEMEKLER

    Dondurulmuş hazır yemekler çok fazla işlenmiş ürünlerdir. İçinde rafine un, yüksek oranda sodyum, ilave maddeler ve koruyucular bulunur. Bunların hiçbiri sağlıklı değildir.

  • MARKETTE SATILAN TAM TAHILLI EKMEKLER

    Bol miktarda lif içeren ve bu nedenle tokluk süresini uzatan tam tahıllı ekmekler sizi yanıltmasın. İçeriğindeki besinler sayesinde sağlıklı gıdalar arasında gösterilen tam tahıllı ürünler güvenilir veya ev yapımı olmadığı zaman tehlike oluşturabiliyor. Uzmanlar, marketlerde satılan paketli ekmeklerin içerisinde ilave şeker/tuz ve koruyucu madde olduğuna da dikkat çekiyor. Bu nedenle diyetisyenlerin asla yemem dediği besin listesinin başında kaynağı belli olmayan tam buğday ekmeği geliyor. Vaktiniz varsa ekmeklerinizi evde pişirebilir ya da market yerine fırından almaya özen gösterebilirsiniz. Ev yapımı ekmeklerin ise her zaman öncelikli tercih olması gerektiği altı çizilen konular arasında yer alıyor.

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