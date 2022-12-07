İÇİNDE HİDROJENE YAĞ OLAN HER ŞEY
Kadın sağlığı beslenme uzmanı Dr. Marilyn Glenville,
"Üzerinde hidrojene yağ yazan yiyeceklerin tamamından kaçınmaya çalışırım. Bu yiyecekler yağa yüksek sıcaklık ve basınç altında kimyasal yollarla hidrojen eklenmesi ve katılaştırılmasıyla ortaya çıkar. Vücudunuzdaki etkileri plastik yemek gibidir. Her türlü sağlıksız sürece neden olabilir."
Hidrojene yağlar en yaygın olarak doymuş yağ içeren ultra işlenmiş gıdalarda bulunur:
Paketlenmiş atıştırmalıklar; abur cuburlar, dondurmalar, cipsler
Margarinler
Pişmiş, paketlenmiş ürünler (doğrudan tüketime hazır gıdalar)
Kullanıma hazır hamurlar (milföy gibi)
Hazır kızartmalık ürünler
Kahve kremaları, karışım süt tozları