'DİYET', 'AZ YAĞLI' YA DA 'ŞEKERSİZ' ETİKETİNE SAHİP ÜRÜNLER

Sağlıklı bir beslenme için az yağlı ve şekersiz beslenmenin önemi yadsınamaz. Hemen hemen her sağlıkçıdan duyduğumuz bu öneriler bazı durumlarda başımıza bela olabilir. Az yağlı ve şekersiz diye önümüze çıkan her yiyeceği tüketmemiz sanılanın aksine ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Özellikle paketlenmiş ve 'diyet', 'az yağlı' ya da 'şekersiz' etiketine sahip ürünlerden uzak durulması gerekiyor. Yiyeceği tatsız getirdikleri için çok sayıda üründe tatlandırıcı ve kimyasal ürünün olabileceğini belirten beslenme uzmanları, az yağlı ve şekersiz ürün tercihine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Cosmopolitan dergisinde her türlü 'diyet' yiyecekten uzak durduğunu söyleyen Vita Coco beslenme uzmanı Amanda Hamilton şöyle diyor:

"Diyet yiyeceklerin yakınından bile geçmez. Bu yiyecekler işlenmiştir. Yağları azaltılmıştır, yapay tatlandırıcılar eklenmiştir. Az yağlı yiyeceklerin tamamı bağırsak sağlığına zararlı yapay tatlandırıcılarla doludur ve uzun vadede daha çok şeker yeme isteği yaratabilir. Ben doğallıktan yanayım."