Kronik stres ciddi hastalıklara yol açıyor: Önlem alınmazsa sizi bitirebilir! İşte stresin vücudunuzdaki etkileri

STRESLE BAŞ ETMEK İÇİN NELER YAPILMALI?
Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı önlem alabilmek için stresle baş etmeyi öğrenmek gerekir. Stres ile başa çıkmak için dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:
Sağlıklı ve düzenli beslenmek
Uyku düzeni oluşturmak
Düzenli spor ve egzersizler yapmak
Gevşeme teknikleri rutini oluşturmak
Stresi oluşturan faktörleri fark etmek, anlamak ve ortadan kaldırmaya ya da uyum sağlamaya yönelik farkındalık geliştirmek,
Sosyal desteği artırmak,
Kontrol edebileceklerimiz ve edemeyeceklerimizin farkına varmak
Kendinize zaman ayırarak hobiler geliştirmek ve sosyal aktivitelerde aktifleşmek