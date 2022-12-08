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Kronik stres ciddi hastalıklara yol açıyor: Önlem alınmazsa sizi bitirebilir! İşte stresin vücudunuzdaki etkileri

Günlük hayatta hemen hemen herkesin yaşadığı stres normal şartlar altında kişiyi tehdit eden bir durumla karşılaştığında vücudun tepki oluşturmasını sağlasa da ilerleyen boyutlarda ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Kronik yani uzun süreli stres bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıkların oluşmasına zemin hazırlıyor. Stres sadece zihinsel sağlığın ve uyku düzeninin bozulmasına yakalanma riskini artırmakla kalmaz aynı zamanda vücudumuzda ani semptomatik reaksiyonlar vermesine neden olabilir.

Giriş: 08.12.2022 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Birçok nedenden dolayı kaynaklanabilen stres genetik de olabilir. Uzun süren stresin bir müddet sonra vücuda sinyaller gönderdiğini biliyor muydunuz? Eğer bu sinyalleri ve uyarıları dikkate almazsanız hastalıklara davetiye çıkarmış olursunuz. Uzun süren ve bir türlü bitmek bilmeyen stresin kronikleşmesiyle engellilik halinin en önemli nedeni olan depresyona yol açabileceği dünya çapında bilinen bir gerçektir. Depresyon yaşayan insanlar, özellikle stres altında kaldığında, depresyon nöbetleri açısından risk altındadır. Yapılan araştırmalar bazı kişilik özelliklerinin ve psikolojik faktörlerin kronik strese yol açabildiğini ortaya koyuyor. Bu durumların farkında olmak ise stresle başa çıkmayı kolaylaştırarak, stresin tetiklediği sağlık sorunlarından korunmanıza yardımcı oluyor.

  • STRES VÜCUTTA NELERE NEDEN OLUYOR?

    İnsan beyni etraftan gelen tehdit edici her şeyi algılayan muazzam bir tarama cihazı gibidir. Bu sistem dış etkenlerden gelen tehdidi algıladığında alarm vermeye başlar. Böylelikle kişiyi dış tehditlere karşı uyaran adrenalin hormonu salgılanır. Bu durum da kalp hızının ve tansiyonun yükselmesine neden olur. Böylelikle alarma geçen beyin sistemimiz hızlı düşünmek için daha fazla oksijen almaya çalışır ve nefes alışverişleri hızlanır.

     

  • Vücut dengesi değişir;

    Gözbebekleri genişler,

    Üşüme hissi başlar,

    Sık nefes alınmaya başlanır hatta bazen nefes yetmiyor gibi hissedilir,

    Kalp çarpıntıları olur,

    Kaslar gerginleşir,

    Kabızlık problemi olur.

  • STRES HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR?

    Kısa süreli oluşan pozitif stres, kişiyi motive eder, enerjik olmasını sağlar, odaklanmayı arttırır. Yani bir nevi faydalıdır. Ancak uzun süren ve negatif olarak adlandırılan stres endişeye ve paniğe neden olarak zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklara yol açar. Günümüzde çoğumuzun karşılaştığı ve giderek artan yoğun koşuşturmalı yaşam tarzı ise maalesef ki bizi kronik stresli hale getirir ve zamanla hasta eder. 

  • Kısa süreli gerçekleşen stres durumunda beyinde alarm çalar ve sinir sistemi aşırı uyarılır. Eğer stresle birlikte oluşan tepki yaşanan olayla birlikte kaybolmazsa kronik hale gelir ve bu durumda tehlike çanlarının çaldığının sinyalidir. Beyinde sürekli olarak gerçekleşen stres sinyali, vücutta iltihaplanma sürecini başlatır ve bağışıklık sisteminin normal işlevini bozar, böylece savunma mekanizması çöker.

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