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Uykusuzluk çekenlerin derdine çare! Bebekler gibi uyutacak mucize yöntem: Gece yatmadan önce ayaklarınızın altına sürün

Uykusuzluk çekenlerin derdine çare olacak lavanta yağı hoş kokusunun yanı sıra birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Antiseptik etkisiyle de yıllardır alternatif tıp alanında kullanılan lavanta yağı, sakinleştirir ve psikolojik olarak rahatlama sağlar. Üstelik faydaları bunlarla da sınırlı değil. Binlerce yıldır hoş kokusu nedeniyle parfümün hammaddesi olarak tercih edilen lavanta yağının cilt bakımından bağışıklık sistemini düzenlemeye, hatta kanser tedavisine kadar etki alanı oldukça geniştir. Eğer geceleri gözünüze bir türlü uyku girmiyorsa bir de lavanta yağını böyle deneyin! Etkilerine inanamayacaksınız…

Giriş: 17.11.2022 - 18:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Parfümünden, sabununa hatta deterjana kadar lavantanın baş döndüren kokusu sıklıkla tercih edilir. Bunun bir nedeni var elbette! Güzel ve hoş kokusunun yanı sıra insanı rahatlatan ve sakinleştiren mucize bir uçucu yağdır lavanta. Eski Mısır’da mumyalama işlemleri esnasında kullanılan lavanta yağının Antik Yunan’da ise uykusuzluk ve sırt ağrılarının tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen lavanta yağı anksiyete ve depresyona da iyi gelir. Sağladığı bu etki nedeniyle de uyku problemlerine yardımcı olur. Üstelik bununla da sınırlı değil! Lavanta yağı cilt, saç ve sivilceler için kullanılır. Yapılışı da kullanımı kadar basit olan lavanta yağı antibakteriyel özelliği sayesinde cilt korumasında bir numaradır. Pek çok hastalığa iyi gelen lavanta yağı su ile karıştırılarak cilde sürülebilir. Peki, uyumadan önce ayaklarınıza lavanta yağı sürünce neler oluyor?

  • GECE YATMADAN ÖNCE AYAKLARINIZIN ALTINA LAVANTA YAĞI SÜRÜN

    Uçucu yağlar arasında sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisiyle öne çıkan lavantayı ayak altına sürüp uyumak, sağlıklı ve dinlendirici bir gece geçirmenizi sağlıyor.

    Stres ve depresyona karşı iyileştirici etkisiyle öne çıkan lavanta yağı, başta uyku düzenine pozitif fayda sağlamakla kalmayıp, rahatlatıcı ve dinlendirici özelliğiyle aromaterapinin favorisi haline geldi.

  • Lavanta yağı, lavanta çiçeğinin kaynatıldıktan sonra buharının damıtılıp yağının çıkarılmasıyla elde ediliyor.

    Kokusu ve görüntüsüyle oldukça beğenilen lavanta yağı bilhassa ayak altına sürülmesiyle adeta meditasyon sağlıyor.

  • Lavanta yağı uykusuzluk sorunu çekenler için bulunmaz bir nimettir. Eğer gece yatağa yattığınızda uykuya dalmakta güçlü çekiyorsanız ayaklarınızı lavanta yağıyla ovalamak hem uykusuzluk probleminizi giderecek hem de uyku kalitenizi artıracaktır.

  • Aynı zamanda antibakteriyel özelliği sayesinde ayak mantarı, ayak kokusu ve kaşıntı gibi sorunları da ortadan kaldırır.

     

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