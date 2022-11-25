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Kalp hızını düşüren, stresi azaltan ve sindirim sistemini çalıştıran mucize yöntem: Uyku kalitesini artırarak sakinleştiriyor!

Kalp hızının düşmesinden, kan şekerinin dengelenmesine; stresi azaltarak uyku düzenini sağlayan mucize bir yöntem: 4-7-8 nefes alma tekniği! Andrew Weil'in tarifi olan bu nefes alma egzersizi sayesinde hayatınızda gözle görülür pozitif etkiler fark edeceksiniz. Bu tekniğin fizyolojik etkileri tahminlerin de ötesinde. Peki, 4-7-8 nefes alma tekniği nasıl uygulanır?

Giriş: 25.11.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Andrew Weil'in tarifi: "4 saniye burundan nefes al, 7 saniye tut, 8 saniye ağızdan nefesi ver!" İşte bu kadar basit. Günlük rutininizde ulaşamadığınız dinlenme seviyesine bu yöntem ile rahatlıkla kavuşabilirsiniz. Doğru nefes alıp vermek sanıldığından çok daha önemli olmakla birlikte pek çok yararı bulunmaktadır. Örneğin kalp ritminin düzelmesiyle ile birlikte kan basıncının düşmesi, dolaşımın hızlanması, sindirim sisteminin düzene girmesi, stres ile rahatlıkla baş edebilme ve uykunun düzene girmesi ilk akla gelenlerdir. Nefes almak hayati bir önem taşısa da birçoğumuz doğru nefes almayı bilmiyoruz. 'Doğru nefes nasıl alınır?' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Evet, doğru nefes almak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Doğru nefes almanın tek amacı oksijen almak değildir. Bir diğer çok önemli amacı da karbondioksiti dışarı atmaktır. Eğer yazımızda okuyacağınız doğru nefes alma yöntemlerini uygulamıyorsanız bu durum tahmin ettiğinizden çok daha ciddi bir durumlara yol açıyor olabilir. O halde doğru nefes almaya başlamanın tam zamanı: İşte 4-7-8 nefes alma tekniği

  • 4-7-8 NEFES ALMA TEKNİĞİ

    4 saniye nefes al, 7 saniye nefesini tut, 8 saniye boyunca ağızdan nefesini ver. Nefesi diyaframdan alacaksınız, yani karın bölgesini kullanacaksınız.

    İlk defa yapanlar zorlanmazlarsa her defasında 4 döngü yapabilirler. Sabah 4, akşam 4 gibi. 4 aydan sonra da bu sayıyı 8’e çıkartabilirler.

    Nefes önemli! Bu özel nefes tekniği parasempatik sinir sistemini uyarır. Kortizol düzeyini düşürür. Stresin azalmasını, vücudun rahatlamasını, kalp hızının düşmesini, sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Kan şekerini dengeler. Uyku kalitesini arttırır, sakinleştirir ve akciğerleri açar.

  • 4-7-8 NEFES TEKNİĞİ NEDİR?

    4-7-8 nefes alma tekniği, Dr. Andrew Weil tarafından geliştirilmiş bir nefes alma modelidir. 'Pranayama' adı verilen ve uygulayıcıların nefeslerini kontrol etmelerine yardımcı olan eski bir yogik tekniğe dayanmaktadır.

    Düzenli olarak uygulandığında, bu tekniğin bazı kişilerin daha kısa sürede uykuya dalmasına yardımcı olması mümkündür.

    Stres, kaygı ve diğer faktörler nedeniyle yeterince sağlıklı bir uyku rutinine sahip olamayan kişiler için 4-7-8 solunum tekniği, uygulayıcıların nefesleri üzerinde kontrol sahibi olmalarına yardımcı olur. Düzenli olarak uygulandığında, insanların daha kısa sürede uykuya dalmasını sağlayabilen gevşeme egzersizidir.

    Solunum teknikleri vücudu derin bir rahatlama durumuna getirmek için tasarlanmıştır. Bir süre nefesi tutmayı içeren spesifik paternler vücudunuzun oksijeni yenilemesini sağlar.

    4-7-8 gibi teknikler organ ve dokularınıza çok ihtiyaç duyulan bir oksijen artışı sağlayabilir.

    4-7-8 yöntemi, kökleri antik nefes düzenleme geleneğine dayanan, bedeni ve zihni gevşetmeye ve ardından kolayca uykuya dalmanıza yardımcı olan bir nefes çalışmasıdır.

    Tekniğin geliştiricisi Arizona Üniversitesi Bütünleştirici Tıp Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi Dr. Andrew Weil, tekniği "sinir sistemi için doğal bir sakinleştirici" olarak nitelendiriyor.

  • GÜNDE İKİ KEZ YAPILABİLİR

    Bu tekniği günün herhangi bir saatinde, kendinizi sakinleştirmek istediğinizde yapabilirsiniz.

    İyi bir sonuç görmek için egzersizin düzenli bir şekilde, ideal olarak günde iki kez yapılması öneriliyor.

  • 4-7-8 SOLUNUM TEKNİĞİ NASIL YAPILIR?

    Öncelikle dilinizin ucunu ağzınızın çatısına, üst ön dişlerinizin arkasına yaslayarak uygulayın. Uygulama boyunca dilinizi yerinde tutmanız gerekir.

    4-7-8’i tekniğini basit egzersizlerle şu şekilde uygulayabilirsiniz:

    Dört saniye sayarak burnunuzdan nefes alın.

    Yedi saniye boyunca nefesinizi tutun.

    Büzülmüş dudaklardan bir "vıh" sesi çıkararak sekiz saniye boyunca nefes verin.

    Bu egzersizi, günde iki kez, dört defaya kadar tekrarlayın.

    4-7-8 tekniği, aklınızı ve bedeninizi geceleri uzanırken endişelerinizi tekrarlamak yerine nefesi düzenlemeye odaklanmaya zorlar.

    Endişeli, depresif ve uykusuzluk semptomlarını azaltmaya yardımcı olan bu egzersiz, uygulayıcıların kalbini yatıştırır ve sinirlerini sakinleştirir.

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