Kalp hızını düşüren, stresi azaltan ve sindirim sistemini çalıştıran mucize yöntem: Uyku kalitesini artırarak sakinleştiriyor!

4-7-8 NEFES ALMA TEKNİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Nefes egzersizleri, vücudu derin bir rahatlama durumuna getirmek için tasarlanmıştır. Bir süre nefesi tutmayı içeren özel kalıplar, vücudunuzun oksijenini yenilemesine izin verir. Akciğerlerden dışarıya doğru, 4-7-8 gibi teknikler organlarınıza ve dokularınıza çok ihtiyaç duyulan oksijen desteğini verebilir.
Gevşeme uygulamaları aynı zamanda vücudu tekrar dengeye getirmeye ve stresli olduğumuzda hissettiğimiz savaş ya da kaç tepkisini düzenlemeye yardımcı olur. Bu, özellikle bugün olanlarla ya da yarın ne olabileceğiyle ilgili endişe veya endişelerden dolayı uykusuzluk yaşıyorsanız faydalıdır. Dönen düşünceler ve endişeler, iyi dinlenmemizi engelleyebilir.
4-7-8 tekniği, gece yatarken endişelerinizi tekrarlamak yerine zihni ve bedeni nefesi düzenlemeye odaklanmaya zorlar. Araştırmacılar, stresli bir kalbi yatıştırabileceğini ya da yıpranmış sinirleri sakinleştirebileceğini iddia ediyor. Dr. Weil, bu egzersizi "sinir sistemi için doğal bir sakinleştirici" olarak tanımlıyor.
Bu özel nefes tekniği parasempatik sinir sistemini uyarır.
Kortizol düzeyini düşürür.
Stresin azalmasını, vücudun rahatlamasını, kalp hızının düşmesini, sindirim sisteminin çalışmasını sağlar.
Kan şekerini dengeler.
Uyku kalitesini arttırır, sakinleştirir ve akciğerleri açar.