Kalp hızını düşüren, stresi azaltan ve sindirim sistemini çalıştıran mucize yöntem: Uyku kalitesini artırarak sakinleştiriyor!

4-7-8 NEFES TEKNİĞİ NEDİR?

4-7-8 nefes alma tekniği, Dr. Andrew Weil tarafından geliştirilmiş bir nefes alma modelidir. 'Pranayama' adı verilen ve uygulayıcıların nefeslerini kontrol etmelerine yardımcı olan eski bir yogik tekniğe dayanmaktadır.

Düzenli olarak uygulandığında, bu tekniğin bazı kişilerin daha kısa sürede uykuya dalmasına yardımcı olması mümkündür.

Stres, kaygı ve diğer faktörler nedeniyle yeterince sağlıklı bir uyku rutinine sahip olamayan kişiler için 4-7-8 solunum tekniği, uygulayıcıların nefesleri üzerinde kontrol sahibi olmalarına yardımcı olur. Düzenli olarak uygulandığında, insanların daha kısa sürede uykuya dalmasını sağlayabilen gevşeme egzersizidir.

Solunum teknikleri vücudu derin bir rahatlama durumuna getirmek için tasarlanmıştır. Bir süre nefesi tutmayı içeren spesifik paternler vücudunuzun oksijeni yenilemesini sağlar.

4-7-8 gibi teknikler organ ve dokularınıza çok ihtiyaç duyulan bir oksijen artışı sağlayabilir.

4-7-8 yöntemi, kökleri antik nefes düzenleme geleneğine dayanan, bedeni ve zihni gevşetmeye ve ardından kolayca uykuya dalmanıza yardımcı olan bir nefes çalışmasıdır.

Tekniğin geliştiricisi Arizona Üniversitesi Bütünleştirici Tıp Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi Dr. Andrew Weil, tekniği "sinir sistemi için doğal bir sakinleştirici" olarak nitelendiriyor.