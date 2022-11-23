Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

3) Kalorili yiyecek ve içecekler tüketmeyin

Alkol, meyve suları, gazlı içecekler; kan dolaşımına damardan verilen şeker gibi davranırlar, çünkü içlerinde sindirimi yavaşlatacak hiçbir şey yoktur. Zamanla budurum karaciğer ve karın bölgesinde insülin direncine ve yağ depolanmasına yol açar.

Basit karbonhidrat ağırlıklı özellikle fruktoz içerikli beslenme yağlı beslenmeden daha fazla göbek yağlanmasına neden olur.

Fruktoz aslında birçok meyve sebzede az oranda da olsa var ancak miktarı önemli, kurutulmuş meyvelerde miktarı yüksek (kuru üzüm, kuru incir), çay şekerinde yüksek miktarda bulunuyor.

İnsanlar karbonhidratı kestiğinde, iştahı azalır ve kilo verirler. Düşük karbonhidratlı bir diyette vücuda az enerji gireceğinden, vücut ihtiyacı olan enerjiyi depolanmış yağları yakarak sağlar.

Göbek çevresinde ve karaciğerden yağ yakılması hastalık riskinizi azaltır. Bu yüzden tatlandırıcı içeren içecekleri, şerbetli tatlıları, kurutulmuş meyve, fruktoz ve glikoz şurubu içeren tüm hazır besinleri azaltın. Pasta, poğaça, kek ve hamur işlerinden kaçının.