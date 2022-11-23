Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

4) Güç egzersizleri yapın
Ağırlık kaldırmak, metabolik olarak en aktif doku olan kas oluşturmayı sağlar.
Bu, gün boyunca daha çok kalori yakmaya ve şeker seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.
Şeker seviyeleri sabit olduğunda, vücut depolanmış yağları daha etkili bir şekilde yakabilir.
Fizik aktivite, insülin duyarlılığını artırır ve yağların vücutta düzenlenmesinde olumlu etkisi olan bazı diyabet ilaçlarını taklit eder. Ancak sadece bel çevresinin çalıştırıldığı egzersizler göbek eritilmesinde yeterli olmayacaktır.
Aerobik egzersizler (yürüyüş, koşma, yüzme vb.) göbek yağında çok daha fazla azalma sağlar. Aerobik egzersiz derken kapalı spor salonlarından bahsetmiyorum, yıllık üyelik aldığınız ama ayda 1-2 kere gittiğiniz spor salonlarını unutun.
Kapalı spor salonları, oksijensiz ortamlar sağlığınıza zarar bile verebilir, yürüme bantlarını bir kenara atın, kas ve eklemlerinize zarar vermeyin. Alışveriş merkezlerinde kapalı spor salonlarına spor yapmaya giderken otomatik merdivenleri kullananları gördükçe vücudumuza verdiğimiz zararları düşünmek üzücü.
En sağlıklı egzersiz bol oksijenli, açık havada haftada 4-5 gün ve 45 dakika-1 saat arasında yapılan hızlı tempolu yürüyüşlerdir. Tempolu yürüyüşten kastımız dakikada 100 adım, vitrin seyrederek değil hızlı adımlarla yürümek. Hayatınızda hareket etmeyi yaşam şekli haline getirin ve paslanmamak için her gün 5 bin, sağlıklı kalmak için ise 7 bin 500 adım atmanız gerektiğini aklınızda tutun.