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Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

Karın ve bel çevresinde bulunan yağlar, vücuttaki diğer yağlara göre aterosklotik kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve inme açısından daha fazla risk oluşturmaktadır. Karın yağları organlara zarar verdiği gibi diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna zemin hazırlar. Karın yağlanmasının sağlık riski oluşturmasının önemli bir nedeni de bu yağların deri altında birikmesinin yanında karaciğer ve pankreas gibi organların içinde de birikmesidir. Tüm organlara zarar veren bu tehlikeli durumdan kurtulmak ise mümkün. İşte karın yağlarından kurtulmanın 5 yolu…

Giriş: 23.11.2022 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vücutta iki tür yağ bulunur. Bunlar: "Cilt altı ve viseral (karın) yağı"dır. Cilt altı yağ, cildin hemen altında depolanır. İç organlarda bulunan yağ ise oldukça tehlikelidir. Çünkü organları sarar, iltihap belirteçleri salgılar ve toksik kimyasallar ve hormonlar üretir. İç organ yağlarını göremezsiniz. Halk arasında bira göbeği diye adlandırdığımız bu durum sağlık açısından oldukça tehlikeli olduğu gibi bir o kadar da sinsi seyreder. "Skinny fat" olarak tanımlanan hem yağlı hem de zayıf kişilerde de oldukça yaygın bir durumdur.

  • BEL ÇEVRESİNDE BU ÖLÇÜLERE DİKKAT!

    Dünya Sağlık Örgütüne göre erkeklerde 101 cm, kadınlarda ise 89 cm’in üzerinde ölçülen bel çevresi ciddi kronik hastalıklar için risk çanlarını çaldırıyor. Öyle ki, bel çevresi genişledikçe, insülin direnci artıyor, diyabet hastalığı başlıyor, kolesterol ve tansiyon tavan yapıyor, kalp hastalıkları ortaya çıkıyor, beyin felci devreye giriyor. Hatta kanserle bile ilişkili olduğunu gösteren çarpıcı çalışmalar bulunmaktadır.

    Örneğin; bel çevresinde her 10 cm genişlemenin bağırsak, pankreas ve rahim kanserlerine yakalanma oranını yüzde 13 arttırdığı görülmüş.

    Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği referans değerlerine göre bel çevresinin kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm’den fazla olması riskli olarak, kadınlarda 89 cm ve erkeklerde 101 cm ve üzeri ise obez olarak değerlendirilmiştir.

  • VİSERAL (KARIN) YAĞIN TEHLİKELERİ NELERDİR?

    Viseral yağ, aşağıdaki durumları içeren metabolik sendromun bir işaretidir:

    -Yüksek tansiyon

    -Obezite

    -Yüksek kolestorol

    -İnsülin direnci

    Bu durumlar ise genellikle aşağıdaki hastalıklara yol açar:

    -Kalp hastalığı

    -Diyabet

    -Felç

    -Bunama (demans)

  • KARIN YAĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

    1) Çok fazla kalori almak ve çok az hareket etmek.

    2) Alkol alımı artan viseral yağ depolamasında önemli bir faktördür.

    3) Genlerimiz de bu konuda önemli rol oynar.

  • İÇ ORGAN YAĞLARINA KARŞI SAVAŞMANIN 5 YOLU

    1) Aralıklı oruç

    Bağırsaklarınızı dinlendirmek için 8-10 saatlik bir yemek yeme penceresi oluşturun.

    Bağırsak + sistemik inflamasyonu azaltır, vücuda depolanmış enerjiyi kullanmayı öğretir.

    Metabolizma hızını korurken yağ yakar.

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