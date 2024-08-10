Hem Abşeron bölgesinin hem de bazı Hint mabetlerinin özelliklerini barındıran Ateşgah'ın bulunduğu mekanın yüzyıllarca mabet olarak kullanıldığı bilinse de barındırdığı yapılar 18. yüzyılın başlarına ait. Ateşgah'ta Hintçe, Pencapça ve Farsça kitabeler bulunuyor.