Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 11 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetmişti! Asansör faciasında anne şikayetçi olmadı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        11 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetmişti! Asansör faciasında anne şikayetçi olmadı

        Adana'da annesinin çalıştığı tekstil atölyesindeki asansör faciasında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Ahmet Direk Turan Haskiro'nun ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu iki sanık hakkında 6 yıla kadar hapis talebinde bulunulan olayda, anne Sefa Avvaf'ın oğlunun ölümü ile ilgili şikayetçi olmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da annesinin çalıştığı tekstil atölyesindeki asansör kabini ile duvar arasına sıkışarak yaşamını yitiren Ahmet Direk Turan Haskiro'nun (11) ölümüne neden oldukları iddia edilen tutuklu bina sorumlusu Ömer İnce (38) ile asansör firması yetkilisi Recep Karayiğit (59) hakkında 'Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunda, her 2 sanık da çocuğun ölümünde asli kusurlu bulundu.

        DHA'nın haberine göre Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Sefa Avvaf'nın oğlu Ahmet Direk Turan Haskiro, 11 Haziran 2024'te iş yerinin 2'nci katındaki asansöre bindi. Bilinmeyen bir nedenle asansör kapısı ile duvar arasında sıkışan çocuğun çığlıklarını duyan işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        REKLAM

        6 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

        Adrese sevk edilen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Suriyeli çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan asansör şirketi yetkilisi Recep Karayiğit ile bina sorumlusu Ömer İnce, tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, Ahmet Direk Turan Haskiro'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcı, Ömer İnce ve Recep Karayiğit hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırladı. Adana 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Savcı, her iki sanığın da 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

        ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

        İddianamede, ölü muayene tutanağı, müşteki ve şüphelilerin ifadeleri ile bilirkişi raporuna yer verildi. Ahmet Direk Turan Haskiro'nun annesinin çalıştığı tekstil atölyesinde bulunan asansöre bindiği sırada asansör kapısı ve asansör arasında sıkışarak öldüğü belirtilen iddianamede, anne Sefa Avvaf'ın oğlunun ölümü ile ilgili şikayetçi olmadığı belirtildi. Şüphelilerin suçlamayı kabul etmediği ifade edilen iddianamede olay yerinde yaptırılan inceleme sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda her iki şüphelinin de asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        YAZILI OLARAK BİLGİLENDİRMEMİŞ

        Bilirkişi raporuna göre, asansör firması yetkilisi Recep Karayiğit'in, asansörün ayarlama işlemlerinin sağlıklı yapılmasını, kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşenlerin onarımını veya değişiminin zamanında yapılmasını, kullanımda bulunan bahse konu asansörün son periyodik kontrol öncesi olduğu gibi yeniden güvensiz duruma düşmemesini sağlamayıp, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirmeyip, bahse konu kazaya sebebiyet verdiği anlaşıldığından asli kusurlu olduğu kaydedildi.

        AYKIRI ŞEKİLDE YÜK TAŞIMIŞLAR

        Bina sorumlusu Ömer Önce'nin de kazadan önceki son iki yıl içinde asansörün bakım onarımını beyan eden yetkili servis ile noter huzurunda 'yetkili servis sözleşmesi' yapmayıp, asansörde bakım, onarım ve servis hizmetlerine ilişkin detayların uygulanması konusunda yetkili servisi mevzuatla bağlayıcı hale getirmeyip, verilen ifadelere göre, insan taşıma amaçlı yapılan asansörde, binada bulunan işletmeler tarafından yük taşınmasına müsaade ederek kontrolsüz yük taşınması ile asansörün aylık bakım öncesi yıpranmasını önlemeyip, bahse konu kazaya sebebiyet verdiği anlaşıldığından asli kusurlu görüldüğü kaydedildi.

        DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMIŞLAR

        İddianamenin değerlendirme bölümünde de "Şüpheli Ömer İnce'nin kazanın gerçekleştiği binanın sorumlusu olarak bilirkişi raporunda belirtilen üzerine düşen dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak, şüpheli Recep Karayiğit'in ise kazanın gerçekleştiği asansörün bakım ve denetiminden sorumlu yetkili kişi olarak bilirkişi raporunda belirtilen üzerine düşen dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak, kusurlu hareketleriyle asansör kazasına ve 11 yaşında olan maktul Ahmet Direk Turan Haskiro’nun ölümüne neden oldukları anlaşılmıştır" denildi. Tutuklu 2 sanık, ileriki günlerde yargılanmaya başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        İstanbul'da cip dükkana daldı: Ölümden döndüler
        İstanbul'da cip dükkana daldı: Ölümden döndüler
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        "Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım"
        "Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım"
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Habertürk Anasayfa