Kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanserine son veriyor! İşte bağırsakları çalıştırarak tertemiz yapan mucize besinler

Chia Tohumu

Diyet programlarında sıklıkla yer alan chia tohumu bağırsak çalıştıran besinler arasında en popülerlerinden biridir. İçerdiği yüksek lif oranıyla sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan chia tohumu aynı zamanda kabızlığı önler ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır. Bu sebeple özellikle kabızlık ve çeşitli bağırsak problemleriyle savaşan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Chia tohumları, tüketildikten sonra midenizde jelatin benzeri bir madde oluşturmalarına neden olan mükemmel bir lif kaynağıdır.