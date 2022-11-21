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Kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanserine son veriyor! İşte bağırsakları çalıştırarak tertemiz yapan mucize besinler

Vücut sisteminin sağlıklı olması için bağırsak sisteminin düzgün bir şekilde çalışması şart. Bağırsakların düzgün çalışmadığı durumlarda kabızlık görülebileceği gibi diğer ciddi hastalıkları da beraberinde getirir. Kabızlık ise hastalığın sonucu oluşabileceği gibi çoğunlukla kötü beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Beslenme alışkanlıklarını düzeltmek ise sağlıklı bağırsakların altın kuralı. İşte bağırsak çalıştıran besinler…

Giriş: 21.11.2022 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dinç bir vücut yapısına sahip olmanın yolu sağlıklı bağırsaklardan geçiyor. İkinci beyin olarak nitelendirilen bağırsaklar insan vücudunun en önemli organları arasında yer alır. Sindirim sisteminin sağlıklı ve sistematik bir şekilde çalışmasını sağlayan bağırsaklar, zararlı atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle bağırsakların düzenli çalışması sanıldığından çok daha önemlidir. Bağırsak sağlığının bozulması başta kabızlık olmak üzere pek çok hastalığı da beraberinde getirir. Vücut sistemini etkileyen herhangi bir hastalık yoksa beslenme alışkanlıkları ve bazı besinler sayesinde bağırsak problemleri kolaylıkla çözülebiliyor. Probiyotik besinler, hem bağırsak sağlığını destekliyor hem de kabızlığın önüne geçebiliyor. Peki, bağırsakların düzenli çalışması neden önemli?

  • BAĞIRSAKLARIN DÜZENLİ ÇALIŞMASI NEDEN ÖNEMLİDİR?

    Bağırsak sağlığı ve sindirim sisteminin düzenli çalışması insan vücudunun sahip olduğu diğer organları da doğrudan etkiliyor. Bağırsaklar ikinci beyin olarak adlandırılıyor ve olası bir acil durumda alarm veriyor. Karın ağrısı, şişkinlik, ödem, karın bölgesinde şişlik, kilo verememe gibi durumlar bağırsak tembelliğinden kaynaklanabilir.

  • Kalın bağırsağın hareketliliğinin azalması durumunda tembel bağırsak sendromu oluşur. fonksiyonel kabızlık olan tembel bağırsak sendromunun oluşması durumunda beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekir. Bu durumda ilk olarak yapılması gereken şey bireylerin öncelikle bir gastroenteroloji hekimiyle görüşmesidir.

  • Bağırsaklar iyi çalışmıyor ve sindirim sisteminde bozulma varsa bu durumun altında yatan bir neden vardır. Yeme bozuklukları, irritabl bağırsak sendromu, gebelik, sindirim sistemindeki sinir ve kaslardaki sorunlar, parkinson hastalığı, MS, kolon kanseri, tiroid sorunları kabızlığa neden olabilir. Anorektal bölge muayene edildikten sonra, kolonoskopi ve çeşitli kan testleriyle kabızlığın nedeni bulunur. Eğer fizyolojik bir durum bulunmuyorsa beslenme alışkanlıklarında değişikliğe gidilmelidir. Düzenli yapılan egzersiz, daha fazla lifli beslenmek, daha fazla su içmek bağırsağı iyi çalıştırmanın yollarındandır.

  • BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN BESİNLER NEDEN ÖNEMLİ?

    Bağırsakların iyileştirilmesi ve sindirim sisteminin sağlıklı olabilmesi için beslenme düzenine dikkat etmek şart. Bura da en önemli olan nokta lif açısından zengin ve yüksek vitamin içeren sağlıklı besinler tercih etmektir. Yüksek posalı yani lifli besinler bağırsakları çalıştırır ve zararlı bakterilerin oluşumunu engelleyerek, sağlıklı bir bağırsak florasının devamlılığını sağlar. Bağırsakları çalıştıran yiyecekler tüketildiğinde kabızlık sorunu da ortadan kalkar. Bağırsak çalıştıran besinler yerine mühsil ve benzeri ürünler kullanmak doğru bir çözüm olmaz. Kısa süreliğine iyileşme sağlayan bu ürünler bağırsak florasını bozabilir. Bağırsakları çalıştıran gıdaları tüketmemek kabızlığa sebep olarak makat çatlağı, hemoroid, karın ağrısı gibi pek çok problemi beraberinde getirebilir. Sindirim sistemine faydalı olan yiyecekler bağırsak astarını onarır ve güçlendirir. Ayrıca bağırsakları çalıştıran yiyecek ve içecekler sağlıklı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur; bu da genel sağlığımız için önemlidir. Sağlıklı bağırsak florasıyla bağışıklık sistemi güçlenir, diyabet, depresyon, kanser, kalp ve damar hastalıkları önlenebilir.

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