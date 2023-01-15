Doğadan gelen şifa! Uzmanlar öneriyor: Doğal ağrı kesici, antioksidan ve enerji kaynağı!

GUARANA NASIL KULLANILIR?

Guarana bitkisini doğrudan tüketebildiğiniz gibi, içeceklerini de temin edebilir ve sıvı olarak tüketebilirsiniz. Guarana kahvesi olarak bilinen toz formu en çok tüketilen yöntemidir.

**Hamilelerin ve emziren annelerin doktorlarına danışmadan kullanmaları önerilmez!**