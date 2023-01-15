Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Doğadan gelen şifa! Uzmanlar öneriyor: Doğal ağrı kesici, antioksidan ve enerji kaynağı!

Son zamanların popüler bitkilerinden biri olan Guarana, faydalarıyla doğal yollardan sağlıklı olmayı tercih eden kişilerin gözdesi haline geldi. Afrodizyak etkisiyle bilinen bu bitkinin aslında sağlık açısından birçok faydası var. İşte Guarana bitkisinin faydaları…

Giriş: 15.01.2023 - 17:23 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Brezilya bölgesinde yetişen ve Paullinia cupana bitkisinin tohumlarından elde edilen küçük kırmızı meyveli bir bitki olan Guarana, kahve olarak ülkemizde sıklıkla tüketilen besinler arasına girdi. Amazon kabilelerin avlanmadan önce enerji toplamak için tükettiği Guarana hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

  • GUARANA FAYDALARI NEDİR?

    Guarananın bilinen faydaları şu şekildedir;

    Enerji verir, yorgunluğu azaltır,

    Odaklanmaya yardımcı olur,

    Zayıflamaya destektir,

    Antioksidan kaynağıdır,

    Kalp ve damar sağlığına iyi gelir,

    Sindirim sorunlarına yardımcı olur, kabızı geçirir,

    Ağrı hissini azaltır,

    Adet sancılarını dindirir,

    Cildi gençleştirir,

    Hafızayı kuvvetlendirir,

    Göz hastalıklarına karşı koruma sağlar,

    Karaciğer hastalıklarında tedavi edicidir,

    Ruh halini düzenler,

    Romatizmal hastalıklara iyi gelir,

    Migrene olumlu etkisi vardır,

    Sporcu performansını yükseltir,

    İshali keser. 

  • GUARANA ZARARLARI VAR MI?

    Guarana bitkisi fazla tüketildiğinde bazı yan etkilere sebep olabilir. Örneğin;

    Kalp çarpıntısı,

    Uykusuzluk,

    Baş ağrısı,

    Titreme,

    Anksiyete,

    Mide bulantısı,

    Aşırı yorgunluk,

    Dehidrasyon,

    Kafein bağımlılığı,

    Göz tansiyonu,

    Sinir sistemi sorunları.

  • GUARANA NASIL KULLANILIR?

    Guarana bitkisini doğrudan tüketebildiğiniz gibi, içeceklerini de temin edebilir ve sıvı olarak tüketebilirsiniz. Guarana kahvesi olarak bilinen toz formu en çok tüketilen yöntemidir. 

    **Hamilelerin ve emziren annelerin doktorlarına danışmadan kullanmaları önerilmez!**

  • GUARANA KAÇ KALORİ?

    100 gram Guarana, ortalama 2,50 kaloriye, 0,60 karbonhidrata, 0 proteine ve 0 yağ değerine sahiptir.

  • GUARANA BESİN DEĞERİ

    100 GR

    Karbonhidrat: 6

    Protein (g): 0

    Yağ (g): 0

    Lif (g): 0 

    Kolestrol (mg): 0

    Sodyum (mg) : 0

    Potasyum (mg) : 0

    Kalsiyum (mg): 0

    Demir: 0

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.