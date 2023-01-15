Doğadan gelen şifa! Uzmanlar öneriyor: Doğal ağrı kesici, antioksidan ve enerji kaynağı!

GUARANA FAYDALARI NEDİR?
Guarananın bilinen faydaları şu şekildedir;
Enerji verir, yorgunluğu azaltır,
Odaklanmaya yardımcı olur,
Zayıflamaya destektir,
Antioksidan kaynağıdır,
Kalp ve damar sağlığına iyi gelir,
Sindirim sorunlarına yardımcı olur, kabızı geçirir,
Ağrı hissini azaltır,
Adet sancılarını dindirir,
Cildi gençleştirir,
Hafızayı kuvvetlendirir,
Göz hastalıklarına karşı koruma sağlar,
Karaciğer hastalıklarında tedavi edicidir,
Ruh halini düzenler,
Romatizmal hastalıklara iyi gelir,
Migrene olumlu etkisi vardır,
Sporcu performansını yükseltir,
İshali keser.