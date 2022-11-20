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Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

Lezzetiyle ağızları sulandıran incir adeta şifa deposu olarak karşımıza çıkyor. Genellikle yaz aylarında yaş olarak tüketilen bu mucize meyvenin kurusunu da her gün mutlaka tüketmek gerekiyor. Besin değeri oldukça yüksek olan incir özellikle kış aylarında yaşanan bronşit, öksürük ve balgam şikayetlerinin de önüne geçiyor. İçerisinde bulundurduğu muazzam vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığına olan faydalarıyla mucizevi bir etki gösteren incirin kürü ise soğuk havalarda sıklıkla karşılaştığımız hastalıklara karşı tam bir kalkan görevi görüyor.

Giriş: 20.11.2022 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • İçeriğinde sodyum, potasyum, çinko, bakır, magnezyum minerallerini barındıran incir A, C, B3, B6, B2, K vitaminlerini içerir ve aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Orta boy incirin kalorisi ise yalnızca 35-40 kaloridir. Besin değeri oldukça yüksek olan bu mucize meyve Ege Bölgesinde yaygın olarak yetiştirilir.

  • BRONŞİT VE ÖKSÜRÜĞÜ KESEREK BALGAMI BİTİREN İNCİR KÜRÜ

    İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır. İki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayıp sütü kaynatın. Yirmi dakika kadar bekletip süzün ve günde 2 defa bu sütten sıcak olarak için.

  • İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

    Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini yüksek oranda içerir. 100 gram kuru incir yenildiğinde vücudun günlük gereksinimi olan kalsiyumun %17'si, demir ile magnezyumun %30'u, fosforun %20'si, B1 vitamininin %5'i, B2 vitaminin ise %4'ü karşılanır.

    Antioksidan özelliği vardır. Kanser hücrelerinin oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

    Demir eksikliği olanlar tüketirse içindeki demir sayesinde takviye besini olabilir.

    Hafızayı güçlendirir. Alzheimer riskini düşürür.

    K vitamini ve kalsiyum içinde bulunduğu için iskelet sistemi için faydalıdır.

    Bronşit ve astım hastalarına iyi gelir.

    Kadınlarda kaliteli yumurtalık sayısını arttırır. Erkeklerin sperm kalitesini artırır.

    İncir yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller içermektedir. Bu özelliği ile hücre yenilenmesini sağlar.

  • Kan basıncına fayda sağlar. Kan basıncını düzenlemede önemli rolü olan potasyumdan zengindir. Düzenli sebze ve meyve tüketmeyen, işlenmiş sodyum içeriği yüksek gıdaları tüketen kişiler potasyum eksikliği yaşayabilir ve bu da hipertansiyona yol açabilir.

    Kilo kontrolü sağlar ve obezite tedavisinde kullanılır. Lif ve liften zengin besinler kilo kontrolünde olumlu etkiye sahiptir. İncir de diyet lifi açısından oldukça zengindir. 1 orta boy incirde ortalama 1 gram diyet lifi bulunmaktadır ki bu da günlük ihtiyacımız olan lif miktarının %6'sını karşılar. Aynı zamanda incir sayesinde tatlı ihtiyacınız da giderilir ve böylece sakıncalı besinlerden de tüketmemiş veya daha az tüketmiş olursunuz. Bu özellikleri ile incir porsiyon kontrolü yapıldığı takdirde kilo yönetiminizde kilo verme ve koruma programlarında kullanılabilir.

  • Zararlı olan bazı bakterilerden vücudu korur. İncir sindirimi, içerdiği liflerle kolaylaştırır ve bu özelliği sayesinde bedeninizi zararlı olan bakterilerden korumada rol oynar.

    Kemik ve diş sağlığını olumlu etkiler. İçerdiği yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve dişlere iyi gelir. İncirdeki kalsiyum diğer besinlere oranla daha kolay sindirilir, bu sebeple süt içemeyen kişilerin incir tüketmesi önerilir.

    Kanserden korur. İncirde bulunan ‌benzaldehit adlı madde, kanserli hücrelerin büyümesini önler ayrıca içerisinde bulunan antioksidanlar da  kanser hücrelerinin büyümesini önleyici etkiye sahiptir.

    Kabızlığa iyi gelir. İncirin bulundurmuş olduğu yüksek oranda lif ile bağırsakları temizler ve kabızlığa iyi gelir. Sindirim problemi olanlar için tavsiye edilir.

    Müshil etkisi vardır. Özellikle kuru incir ile hazırlanmış olan infüzyon, çocuklarda korkmadan kullanılabilen etkisi yüksek bir müshildir.

    Yapılışı şöyledir: 2-3 kuru incir doğranır ve üzerine kaynar su eklenerek 10-15 dakika demlendirilir. Günde 2-3 bardak içilmesi önerilir.

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