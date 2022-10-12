Boğaz kanallarını temizleyerek balgam söktüren mucize karışım: Sadece iki malzemeyle hastalıklara son!

HASTALIKLARA KARŞI EN ETKİLİ DOĞAL İLAÇ: LİMON PEKMEZ KARIŞIMI
Özellikle kış aylarında salgın hastalıkların çoğaldığı ve virüslerin kol gezdiği ortamlarda ne yediğimize ne içtiğimize dikkat etmeliyiz. Vücut sağlığı için bağışıklığımızı olabildiğince güçlü tutmalıyız. Bünyenin sağlam olması ise tükettiğimiz besinlerle doğru orantılıdır. Hangi hastalığa hangi besinin iyi geldiği doğru tespit edilir ve doğru bir şekilde tüketilirse bağışıklığımız o denli güçlü olacaktır.
Özellikle grip, boğaz ağrısı, burun akıntısı, boğaz kaşıntısı ve halsizliğin görüldüğü durumlarda limon ve pekmez karışımı doğal bir ilaç niteliği taşır. Eğer herhangi bir alerjik durumunuz yoksa bu karışımın her gün düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Doğal ilaç olarak kabul edilen pekmez limon ikilisi kandaki hücre sayısını artırarak kansızlığı bile önlemede yardımcı oluyor.
Alternatif tıp uzmanlar günde bir kaşık tüketilmesini tavsiye ettiği doğal karşımı sizler için hazırladık. Karabiber pekmez ikilisini unutturacak kadar etkili olan bu doğal ilaç, çoğu kişi tarafından bilinmiyor.
Yüksek oranda demir mineralleri içeren pekmez, kan oluşumunu artırır. Ancak vücutta aktivasyonu güçlü olması için C vitaminine ihtiyacı var. C vitamini bakımından da doğa da en zengin besin ise limondur. Bir yemek kaşığı pekmeze birkaç damla limon sıkıp içerseniz gün içinde ihtiyacınız olan tüm vitaminleri tek seferde sağlamış olursunuz.
NOT: Uzmanlar demir bakımından zengin olan ıspanağın da limon sıkılarak tüketilmesini tavsiye ediyor.
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