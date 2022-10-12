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Boğaz kanallarını temizleyerek balgam söktüren mucize karışım: Sadece iki malzemeyle hastalıklara son!

Kış aylarının vazgeçilmezi pekmez, kan yapıcı özelliğiyle ön plana çıkarken hastalıklara karşı da adeta bir koruyucu kalkan niteliğinde. Geçmişten beri kullanılan pekmez soğuk havalarda nükseden boğaz enfeksiyonlarını önlemede üstün bir başarı gösteriyor. Hastalığı önlemede bir diğer önemli etken olan ise C vitamini! C vitaminin bol miktarda bulunduğu limon ise hastalık dönemlerinde düzenli olarak tüketildiğinde tam bir bağışıklık güçlendirici görevini üstleniyor. Eğer kış dönemlerinde sıklıkla hastalanıyorsanız bu karışımımız tam size göre. İşte her gün düzenli olarak tüketildiğinde hastalıkların kökünü kazıyan mucize karışım…

12.10.2022 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hastalıktan korunmanın en önemli kurallarından birisi bağışıklığın olabildiğince güçlü tutulmasını sağlamaktır. Bu nedenle öncelikli olarak hastalanmadan önce koruyucu önlemler alınmalıdır. Özellikle kış aylarında hastalıklardan koruyan en önemli besin maddelerinden birisi pekmez iken diğeri ise C vitamini deposu limondur. Peki bu iki mucize besinin birleştiğinde tam bir hastalık savar olduğunu biliyor muydunuz? Gelin hep birlikte bu mucize karışımın faydalarına ve hazırlanışına göz atalım.

  • HASTALIKLARA KARŞI EN ETKİLİ DOĞAL İLAÇ: LİMON PEKMEZ KARIŞIMI

    Özellikle kış aylarında salgın hastalıkların çoğaldığı ve virüslerin kol gezdiği ortamlarda ne yediğimize ne içtiğimize dikkat etmeliyiz. Vücut sağlığı için bağışıklığımızı olabildiğince güçlü tutmalıyız. Bünyenin sağlam olması ise tükettiğimiz besinlerle doğru orantılıdır. Hangi hastalığa hangi besinin iyi geldiği doğru tespit edilir ve doğru bir şekilde tüketilirse bağışıklığımız o denli güçlü olacaktır.

    Özellikle grip, boğaz ağrısı, burun akıntısı, boğaz kaşıntısı ve halsizliğin görüldüğü durumlarda limon ve pekmez karışımı doğal bir ilaç niteliği taşır. Eğer herhangi bir alerjik durumunuz yoksa bu karışımın her gün düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Doğal ilaç olarak kabul edilen pekmez limon ikilisi kandaki hücre sayısını artırarak kansızlığı bile önlemede yardımcı oluyor.

    Alternatif tıp uzmanlar günde bir kaşık tüketilmesini tavsiye ettiği doğal karşımı sizler için hazırladık. Karabiber pekmez ikilisini unutturacak kadar etkili olan bu doğal ilaç, çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

    Yüksek oranda demir mineralleri içeren pekmez, kan oluşumunu artırır. Ancak vücutta aktivasyonu güçlü olması için C vitaminine ihtiyacı var. C vitamini bakımından da doğa da en zengin besin ise limondur. Bir yemek kaşığı pekmeze birkaç damla limon sıkıp içerseniz gün içinde ihtiyacınız olan tüm vitaminleri tek seferde sağlamış olursunuz.

    NOT: Uzmanlar demir bakımından zengin olan ıspanağın da limon sıkılarak tüketilmesini tavsiye ediyor.

  • PEKMEZ LİMON KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

    Pekmez limon karışımı için gerekli malzemeler:

    - 3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, keçiboynuzu, dut ya da dilediğiniz başka bir doğal pekmez olabilir)

    - Yarım limonun taze sıkılmış suyu

    - 1 su bardağından biraz az içme suyu

    Pekmez limon karışımı hazırlanışı:

    Bir su bardağından biraz az olacak şekilde içme suyu doldurduğunuz su bardağının içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin. Güzelce karıştırın. Hazırlaması bu kadar pratik olan bu karışımı uygulamak da bir hayli kolay tahmin edebileceğiniz gibi.

    Karışımdan fayda görebilmek için sabahları aç karnına hazırladığınız bu pekmez limon suyunu afiyetle içebilirsiniz. Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam, günde 2 kez aç karnına içebilirsiniz. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp 1 gün vücudunuzu dinlendirebilir, bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini dahi görmeye başlayabilirsiniz.

  • PEKMEZE LİMON SIKIP İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

    Kan yapıcı hücrelerin sayısını artırarak anemi ya da kansızlık gibi hastalıkları önler.

    Virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

    Vücudun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 80'ini sağlar.

    Kan şekerini dengeleyerek abur cubur isteğini keser.

    Metabolizmayı çalıştırır.

    Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye bile yardımcı olur.

    Boğazdaki kaşıntıyı bitirir.

    Balgam söktürür.

    Boğaz kanalarını temizleyerek öksürüğü önler.

    Siniri hücrelerini güçlendirir.

  • LİMON VE PEKMEZ KARIŞIMINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Eğer özel bir diyet uygulamanızı gerektiren bir rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak kullandığınız yüksek etkili ilaçlar varsa bu karışımı uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı, onun önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz.

    Boğazınız ağrıyorsa ve bundan kurtulmak için pekmez-limon karışımını yapıyorsanız kullanacağınız içme suyunu oda sıcaklığında değil, biraz daha ılık halde kullanmanız iyi olacaktır. Ancak dikkat, içine pekmez ilave edeceğinizden su çok sıcak olmamalı.

    Bu karışımı uyguladıktan sonra 2 saat içinde çay-kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaya özen göstermelisiniz.

    Eğer tatlı yeme isteğinizi bastırmaya ihtiyaç duyarsanız pekmez ve limon suyunu içme suyuna karıştırmadan, doğrudan tüketebilirsiniz. (2 yemek kaşığı pekmezin içine yarım limonun suyunu karıştırıp tüketmeniz yeterli)

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