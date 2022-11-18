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Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

Son dönemde hızla yayılan virüsler soğuk havanın artmasıyla birlikte birçok kişide grip ve öksürüğe neden olmaya başladı. Salgının hızla yayılmasıyla birlikte grip, yüksek ateş, balgam ve bir türlü geçmeyen öksürük şikayetleri atış gösterdi. Bu durumlarla karşılaşmamak için en önemli kural sıkı korunmaktır. İşte 7 adımda hastalıklardan korunmanın yolları…

Giriş: 18.11.2022 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Grip, influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen ve ateş, halsizlik, burun akıntısı, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Öksürük ise boğaz ve hava yollarına giden yabancı maddeleri arındırmak için gösterilen istemsiz bir reflekstir. Öksürük ilk başlarda masum bir sağlık şikayeti gibi görünse de bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır. Bu denli ciddi sonuçları olan grip hafife alınmamalı ve mutlaka vücudu korumak gerekir.

  • GRİP NEDİR?

    Öksürük, halsizlik, yüksek ateş şikayetleriyle özellikle soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde görülen grip, influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur.

    Ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan grip, kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur.

    Etken influenza virüsü A, B, ve C tiplerine sahiptir. C tipi insanlarda hastalık yapmaz. İnfluenza A, daha hafif seyreder. Tip B ise daha çok çocukları etkiler.

    Grip virüsü bazı yıllarda büyük salgınlar yapabilir. Hastalığın bulaşma yolu, hasta insanların solunum salgılarının sağlam insanlara bulaşması şeklindedir. Hastalığın kuluçka süresi ise 1-3 gündür arasındadır.

    Grip hastaları hastalık belirtileri başlamadan bir gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar ve bulaşıcılık 5 gün daha devam eder. Çocuklarda bu süre 10 gün kadar daha uzun olabilir.

  • GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Ateş: 38-39

    Baş ağrısı

    Genel vücut ağrısı

    2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik

    Burun tıkanıklığı

    Boğaz ağrısı

    Sıklıkla öksürük

    Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır.

  • GRİP NASIL GEÇER, TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

    "İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" denilerek kontrol altına alınmayan grip enfeksiyonu,  zatürre ve menenjit gibi ciddi hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Dolayısıyla grip tedavisi ihmal edilmemeli, tedavi için bir uzmana başvurulmalıdır.

  • İlk olarak grip hastaları, virüsün buluşmasının önlenmesi için evlerinde izole edilmelidir. Hastalar ateşleri düştükten bir gün sonra işlerine, okullarına dönebilir. Grip tedavisinde hastayı bilinçlendirme de çok önemlidir. Tüm hastalara virüsün nasıl bulaştığı aktarılmalı, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilmelidir.

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