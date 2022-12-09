Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Burun tıkanıklığını evde yapacağınız yöntemlerle azaltabilir ya da geçirebilirsiniz. İşte bu yöntemler:

- Zencefil, nane, tarçın, zerdeçal gibi bitki çaylarını tüketmek, tıkanıklığın azalması ya da giderilmesi yolunda destek faktörü olabilir.

- Sigara kullanımı ya da pasif içicilik, burun tıkanıklığını tetikleyen bir faktördür. Bu yüzden burun tıkanıklığının önüne geçmek istiyorsak, sigara içilen ortamlarda bulunmamaya özen göstermeliyiz.

- Serum fizyolojik (tuzlu su) burun tıkanıklığının açılması için birebirdir. Denize girilebilir ya da evde 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı sofra tuzu koyup kendi tuzlu suyunuzu hazırlayıp, burnunuza çekebilirsiniz.

- Bol su içmek, burun mukozasının nemli kalması için gereklidir.

- Klimalı ya da kaloriferli ortamlarda hava kuruduğu için burun içi kuruluğu ve buna bağlı olarak tıkanıklık sıkıntısı yaşanabilir. Odada buhar makinesi ya da kaynar su bulundurarak burun tıkanıklığı problemini çözebilirsiniz.

- Burun tıkanıklığının bir hastalık belirtisi olduğunu ve altta yatan nedenin tespit edilip, çözüme kavuşturulması gerektiği gerçeğini lütfen göz ardı etmeyin ve gerekli aksiyonları alın. Ayrıca alerjik durumunuz söz konusuysa, polen, toz, keskin kokular ile etkileşiminizi minimuma indirmeye gayret edin.