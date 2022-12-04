Pekmezin içine karabiber koyup yemenin faydaları
Oldukça güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel olan pekmez, B vitamini grubu bakımından zengindir.
Vücuttaki demir emilimini artıran pekmez, bu sayede kan yapıcı hücrelerinde artmasını sağlar.
Vücudun ihtiyacı olan karbonhidratın, enerji olarak yayılmasını sağlar.
Pekmezin bir kasesi vücudun ihtiyacı olan birçok maddeyi ortalama yüzde 50 oranında karşılar.
Yapılan araştırmalara göre, pekmezin barındırdığı thiamin ve riboflavin maddeleri baldan on kat daha zengindir.
Bebeğin gelişimine destek sağladığından, uzmanlar hamilelikte tüketilmesini tavsiye eder.
Mide asidini düzenler.
Sindirim hastalıklarına doğal ilaçtır.
Bağışıklığı güçlendiren doğal bir ilaçtır.
Sindirim fonksiyonlarını artırır.
Bağırsak florasını düzenler.
Antibakteriyel özelliğe sahip olan pekmez, akciğer ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.
Kemiklerin gelişmesi ve güçlenmesinde etkili olan potasyum, kalsiyum, magnezyum, kalsiyum ve bakır açısından oldukça zengindir. Uzmanlar kemik kırılması ya da incinmesi gibi durumlarda en az kemik suyu kadar tüketilmesini önerir.
Kan basıncı, kanda azalan maddeler nedeniyle azalır ya da yükselir. Bu durum, yüksek tansiyon ve felç gibi rahatsızlıklara davetiye çıkartır. Pekmez, kan basıncını dengeleyerek bu gibi durumların yaşanmasının önüne geçer.