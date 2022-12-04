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Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

Kış ayları geldi hastalıklar arttı. Kapalı ve havasız ortamlarda kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde virüslerin bulaşması ve salgının yayılması daha kolay bir hale geliyor. Hal böyle olunca hasta olmamanın türlü yollarını arıyoruz. Bağışıklığı güçlü tutmak ve hastalıklara karşı direnç göstermek için vitamin mineral desteklerini iyi alıp besinlerin gücünden yararlanmak en sağlıklı yollardan biridir. Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan muhteşem ikililerin gücü ise yadsınamaz. Özellikle kışın gelişiyle birlikte aniden beliren ikili karışımlar ise grip, öksürük, soğuk algınlığı ve boğaz ağrılarına iyi geliyor. Ayrılmaz muhteşem ikililerin her biri farklı hastalıkları önlüyor. İşte hastalıklara karşı en iyi savaşçı şifalı ikililer...

Giriş: 04.12.2022 - 05:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kış aylarının beraberinde getirdiği gribal enfeksiyonlara karşı ezelden beri en etkili çözüm hiç şüphesiz şifalı ikili karışımlar. Her sabah 1 tatlı kaşığı tüketilen bu karışımlar bağışıklık sistemini güçlendiren en değerli takviye gıdadır. Ezelden beri yapılan bu karışımların etkileri ise yadsınamayacak kadar fazla. Her derdin hastalık savarları olarak karşımıza çıkan farklı besinlerin ve baharatların birleşmesiyle elde edilen karışımlar ciğerleri adeta söken öksürüğe ilk müdahale olup üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı etkin mücadelede en büyük yardımcımız haline gelebiliyor. Şifalı ikili karışımların mucize gibi faydaları, düzenli kullanımda kendini göstermeye başlıyor. İşte ikili takımların yıldızları…

  • SOĞAN SUYU VE BAL KARIŞIMI İLE SOĞUK ALGINLIĞINA SON!

    Özellikle kış aylarında sık sık hastalanan kişilerdenseniz soğanla elde edilen bu mucize karışım size iyi gelebilir. Soğan, aynı zamanda solunum yolları hastalıklarını tedavi etmeye yardım ederken nezle, grip, öksürük dışında astım ve bronşite de iyi geliyor. Soğanın balgam söktürücü özelliği de bulunuyor.

    ÖNERİ: Soğanı lapa halde göğsünüze sürüp yattığınızda sabah daha rahat uyunabilirsiniz.

    Ayrıca akciğerlerdeki bronşları genişleten soğan, sigara içenler için de bir akciğer temizleyicisi görevi görüyor.

  • Soğan suyu ve bal karışımı nasıl yapılır?

    Soğan ve bal karışımı için iki yöntem bulunuyor. Bunlardan biri şu şekilde hazırlanıyor:

    - Bu karışım için ihtiyacınız olan sadece 1 adet orta boyda kuru soğan ile 1 yemek kaşığı baldır.

    - Soğanı iri şekilde doğrayın. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı balı koyun. Karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin.

    - Kullanımında ise, çocuklar için günde 3 defa 1 tatlı kaşığı olarak, yetişkinlerde ise günde 3 defa 1 yemek kaşığı olacak şekilde uygulanmalıdır.

    İkinci tarif ise şu şekilde:

    - Soğanın kabukları soyulur ve sapı olan tarafından yuvarlak bir şekilde kesilir.

    - Üzerine kapak olarak kullanacağız.

    - Soğanın içi hafif oyulur ve alt tarafından kürdan yardımı ile delinir.

    - Küçük bir çay bardağının üzerine koyulur ve bal eklenir.

    - Üzerine kestiğimiz soğanı kapak olarak koyduktan sonra 2-3 saat bekletilir yavaş yavaş sulanarak bardağa birikecek.

    - Çocuklar için günde 2 defa 1 tatlı kaşığı yetişkinler ise 1 yemek kaşığı tüketebilir.

  • Soğan bal karışımı neye iyi gelir?

    - Bu karışım öksürük, faranjit ve grip için oldukça yararlıdır. Bunun yanı sıra antibakteriyal olarak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla da kullanılabilir.

    - Vücudu kimyasal etkilerden korur, karaciğerin toksinlerle uğraşmasına olanak vermezsiniz.

    - Gribe iyi gelen bir ilaç bulunmamaktadır. Antibiyotik tedavisi bile bu hastalık için pek fayda sağlamaz. Bu nedenle vücudu güçlendirmek ve gribin etkisini azaltmak için, soğan bal karışımından yararlanmak en iyisi!

    - Soğanın içeriğindeki bileşenler kanserden, gribe birçok hastalığa iyi gelmektedir.

    - Soğan suyu balgamı yumuşatmakta ve bronşit gibi hastalıkların etkisini azaltmaktadır. Astım krizinde etkili olan bileşenleri bile baskılamaktadır.

    - Balla karıştırılan soğan suyu ise, boğaz ağrısı, boğaz iltihabı, öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklarda şifalı etkiye neden olur.

    SOĞAN BAL KARIŞIMININ FAYDALARI İÇİN TIKLAYIN

  • BRONŞİT VE ÖKSÜRÜĞÜ KESEREK BALGAMI BİTİREN İNCİR KÜRÜ

    Lezzetiyle ağızları sulandıran incir adeta şifa deposu olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle yaz aylarında yaş olarak tüketilen bu mucize meyvenin kurusunu da her gün mutlaka tüketmek gerekiyor. Besin değeri oldukça yüksek olan incir özellikle kış aylarında yaşanan bronşit, öksürük ve balgam şikayetlerinin de önüne geçerek evimizdeki şifacı olma niteliğine sahip. İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığına olan faydalarıyla mucizevi bir etki gösteren incirin kürü ise soğuk havalarda sıklıkla karşılaştığımız hastalıklara karşı tam bir kalkan niteliğinde!

    İçeriğinde sodyum, potasyum, çinko, bakır, magnezyum minerallerini barındıran incir A, C, B3, B6, B2, K vitaminlerini içerir ve aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Orta boy incirin kalorisi ise yalnızca 35-40 kaloridir. 

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