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Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

Kış ayları, beraberinde hastalıkları da getirdi. Özellikle zayıf bünyeye sahip olan kişilerin bir sıcak bir soğuk olan bu havalarda hastalanmaları kaçınılmaz oluyor. Bu aylarda en çok şikayet edilenlerin başında grip, nezle ve geçmeyen öksürük geliyor. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda çocukların hastalanması ise oldukça sık yaşanıyor. Gece öksürmesi ise tabiri caizse ciğerlerin ağızdan çıkacak gibi hissedilmesine neden oluyor. Soğuk havaların dezavantajından korunmak, yemeklerin vazgeçilmezi doğal antibiyotik olarak görev alan soğanla mümkün! Üstelik soğanla elde edeceğiniz mucize karışımla tüm hastalıklara karşı gardınızı alabilirsiniz. İşte hastalıkların en büyük koruyucu kalkanı olan soğanın faydaları ve mucize karışım tarifi...

05.10.2022 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kışın sıklıkla hastalanıyor ve bir türlü iyileşemiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Özellikle bağışıklığı zayıf olan kişiler soğuk havaların gelmesiyle birlikte sürekli hastalanır. Özellikle çocukların okula gittiği dönemde grip ve öksürüğün önü alınmıyor. Hastalığın ilerlemesi durumunda ise antibiyotik kullanmak durumunda kalıyoruz. Ancak sıklıkla hasta oluyorsanız fazla antibiyotik kullanmak sakıncalı bir hal almaya başlayabilir. Antibiyotik gibi ağır ilaçların kullanımını en aza indirmek için doğal besinlerin gücünden faydalanın. Severek kullandığımız yemeklerin olmazsa olmazı soğan tam bir doğal antibiyotik özelliği taşıyor. Siz de hastalanmadan önce mutlaka önleminizi alın ve soğanla yapılan muhteşem karışımı her gün tüketin. Kanserle savaşan, kalp ve damar sağlığını koruyan ve bağışıklığı güçlendiren soğanla mucize karışımın farkına varın…

    *Özellikle bala alerjisi olan kişilerin bu karışımı kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışması gerekir.

  • DOĞAL ANTİBİYOTİK: ENFEKSİYONLARA KARŞI TAM BİR KALKAN!

    A, C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynak olan soğan, kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir.

    A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler.

    Suda eriyen vitaminlerden olan B vitamini ise bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

    C vitamini ise özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya destek olmaktadır. Bu vitaminler sayesinde vücut direncini artırıyor ve hasta olmaktan koruyor. Özellikle sindirim siteminde, ağırlıkla bağırsak ve mide gibi organlarda meydana gelen enfeksiyonlara karşı da tam bir kalkan görevi görüyor. Soğan aynı zamanda ağrı kesici özelliği ile ön plana çıkmakta.

  • BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

    Virüslere ve bakterilere karşı doğal antibiyotik görevi gören soğan zayıflayan bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini destekler. Soğan içerdiği sülfür (kükürtlü maddeler) sayesinde antibakteriyel etki oluşturmaktadır. Yetişkin ve çocuklar çok rahat bir şekilde tüketebileceği soğan, vücut direncini artırıyor. Farklı bir ülkeye seyahat ettiğinizde oradaki mikroplara karşı dirençli olmak için o ülkede yetişen soğanın tüketilmesi öneriliyor. Bulunduğunuz bölgenin kendi toprağında yetişen soğan, hastalıklara karşı daha dirençli olmanızı sağlıyor. Soğan tüketerek tatilinizi çok daha sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

  • SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLER

    Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren kuru soğan özellikle kış aylarında mikroplara karşı vücut direnci arttırır ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmanızı sağlar.

    Mikrobik rahatsızlıkları olanların sıklıkla tüketmesi gereken soğan doğal bir antibiyotiktir. Bu nedenle de vücudunuzda bulunan ve sizi hasta etmeye niyetlenen mikropları yok etmek konusunda uzman kabul edilir.

    Diyelim ki soğuk aldınız ve hastalandınız. Boğazınızda balgamlı bir öksürük var. İşte böyle durumda da kuru soğana başvurabilirsiniz çünkü kuru soğal balgam söktürücü özelliği ve burun tıkanıklığı önleyen etkisi ile iyileşmenize yardım eder.

  • KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

    Tam bir kalp dostu olan soğanın kanı temizleme özelliği bulunuyor. Bu özelliği sayesinde kalp damarlarının tıkanmasına neden olan engelleri ortadan kaldırıyor ve kişiyi kalp hastalıklarından koruyor. Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.

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