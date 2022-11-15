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Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

Bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalıklara karşı vücut sisteminin savunma sağlaması için en önemli aşamadır. Bağışıklık sistemi, vücudun zararlı mikroorganizmalara karşı savunmasını sağlayan temel mekanizmadır. Özellikle soğuk kış aylarında virüs ve bakterilere karşı savunmasız olan bağışıklık sistemini güçlendirmek hastalıkları önlemede oldukça önemlidir. Bağışıklığı güçlendirmek için ise vücudun bakıra ihtiyacı vardır. Bakır; kırmızı kan hücreleri, bağ dokusu, kemik gibi enzimler için hayati önem taşır. Peki, sağlıklı dokular ve bağışıklık sistemi için de gerekli olan bakır hangi besinlerde bulunur? İşte vücudu bir kalkan gibi koruyan bakırı içerisinde barındıran doğal besinler...

Giriş: 15.11.2022 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Virüs, bakteri ve mantar gibi patojenlere karşı korunmada güçlü bir bağışıklık sistemi büyük bir önem taşır. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için dengeli ve düzenli beslenme programı şart. Sağlıklı besin tüketimini günlük rutin haline getirerek vücudunuzun dış etkenlere karşı olan direncini koruyabilirsiniz. Bağışıklıkta rol oynayan hücrelerin fonksiyonlarını destekleyen en önemli bileşen olan bakır içeren besiler tüketerek sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

  • İSTİRİDYE

    Kabuklu deniz hayvanları arasında yer alan istiridye, kalori açısından oldukça düşük besinler arasında bulunmaktadır. Çinko, selenyum ve B12 vitaminleri açısından zengin bir besin kaynağı olan istiridye, bakır açısından da oldukça zengindir. 100 gramında 7,6 mg bakır bulunan istiridyenin pişirilerek tüketilmesi önerilmektedir.

  • PANCAR

    Anavatanı Akdeniz bölgesi olan pancar, A,B ve C vitaminleri yüksek oranda bulunmaktadır. Demir, fosfor, magnezyum, çinko, kalsiyum ve potasyum açısından zengin olan pancar, içerdiği yüksek oranlı bakır sayesinde kanda hemoglobin düzeyinin dengesini sağlamakta ve anemi gibi rahatsızlıkların meydana gelmesini önlemektedir. Yaprakları vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan pancarı, öğünlerinize dahil edebilir, günlük bakır ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayabilirsiniz.

  • YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

    Son derece sağlıklı olan ve düşük kalorili, K vitamini, lif, magnezyum, folat ve kalsiyum gibi vitamin ve mineralleri içeren yeşil yapraklı sebzeler, vücudun bakır ihtiyacının karşılanması için oldukça önemlidir. Ispanak, pazı ve lahana gibi yapraklı yeşillikler yüksek oranda bakır içeren besinlerdir. Çiğ olarak tüketilebilecekleri gibi pişirilerek de tüketilebilmektedirler. Pişirilmiş 180 gram ıspanak, günlük bakır ihtiyacının yüzde 33’ünü karşılamaktadır. Bu sebeple gün içerisinde öğünlerinize ekleyebilirsiniz.

  • AY ÇEKİRDEĞİ

    Yüksek oranda protein, E ve B vitamini, potasyum, çinko, yağ, magnezyum ve fosfor içermekte olan ay çekirdeği, bakır açısından da oldukça zengindir. Aşırı tüketmemek kaydıyla insan vücudunda çok sayıda olumlu etkisinin bulunduğu belirtilen ay çekirdeği, günlük bakır ihtiyacının yüzde 70’ini karşılamaktadır. Uzmanlar tarafından çiğ tüketimi tavsiye edilmekte olan ay çekirdeğini çok fazla olmamak kaydıyla her gün tüketebilirsiniz.

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